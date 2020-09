Als Peixos se us complicarà tot una mica del 14 al 20 de setembre

Àries



al 20 d’abril del 21 de marçal 20 d’abril

Tindreu molta energia i força per fer el que vulgueu, només cal que tingueu clar el que penseu fer. Si les idees estan clares no hi haurà res que us pari. Cal tenir present que us donarà per cuidar el vostre cos, podeu començar a fer esport d’una manera controlada i conscient. Us pot anar molt bé, és important que hi poseu ganes.



Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Estareu segurs de vosaltres mateixos, tot i que les sortides de caràcter poden ser explosives, cal que ho tingueu en conta, perquè gaire descontrol en aquest tema us pot portar a malestar amb les persones del vostre entorn. Anireu distrets, cosa que heu d’evitar. Necessiteu estar tranquils en el camp de les emocions i descansar.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Els vostres pensaments seran complicats, tindreu tendències a embolicar les idees i us costarà trobar solucions. No us desespereu i respireu per estar tranquils, procureu deixar les decisions importants per altres moments. Estigueu pendents del tema diners. La comunicació i el diàleg seran com els pensaments, un bon garbuix.



Cranc



al 21 de juliol

Tindreu despeses a casa que us donaran una mica de malestar pel fet de que no sabreu com assumir-les. Cal que us feu el càrrec de que a vegades les coses s’espatllen i s’han d’arreglar. Per altra banda podeu tenir discussions amb els pares, cosa que no és massa bona que diguem però sempre la podeu evitar si realment voleu fer-ho.



Lleó



al 21 d’agost

Estareu serens per prendre bones direccions i enfocar-vos bé en la feina i els estudis. Cal aprofitar-ho i mirar endavant per treure el màxim profit de la situació. Tot i que els dubtes us poden envair i us poden fer sentir perduts. Aquí serà on haureu d’esforçar-vos per mantenir les idees clares i anar directes al camí principal.



Verge

del 24 d’agost

al 21 de setembre del 24 d’agostal 21 de setembre

Tot us va enfocat a treballar i als canvis que voleu fer. Heu de ser pacients i saber esperar el moment, ja que anar a la desesperada només us pot portar problemes. El millor seria que aprofitéssiu el temps per gaudir de les petites coses que us dóna la vida i aneu agafant moments que puguin ser bons records, sobretot amb la família.



Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Amb la parella potser complicat, amb perill de ruptures o situacions límits, quan les coses es presenten així el millor és no fer gaires moviments estranys i sobretot donar temps per calmar les aigües i així poder pensar amb claredat encertant la decisió que es prengui si s’ha de prendre. El que podeu fer és viatjar per desconnectar.



Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Tant en el tema emocional com en el tema de diners les coses us aniran bé, us serà fàcil tot i us sentireu plens i valents per fer el que us convingui. Parleu dels vostres sentiments i del que realment voleu a la vostra vida, si ho feu així fins i tot podreu descobrir aspectes importants que us faran ser feliços i estar més animats.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Tindreu geni i costarà de que les persones del vostre entorn ho portin bé. La conseqüència seran enrabiades i mals moments que s’hauran d’arreglar. També podeu aprofitar el mal geni per agafar energies i començar en força projectes que us convenen molt relacionats en la feina. Mireu de pensar en enfocar el geni per coses positives.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

No us costarà gens posar les coses al seu lloc i buscar la manera d’encaixar la vida d’una manera factible. Si teniu ganes de viatjar feu-ho que us anirà bé i si no podeu pel que sigui també podeu informar-vos de capa on podríeu anar alguna estona i així ja fareu plans pel que hagi de venir. El més important és que estareu serens.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Els amics us poden portar algun maldecap. Heu de ser conscients de que si una persona no us aporta el que necessiteu i no us hi sentiu còmodes també podeu buscar la manera d’apartar-vos educadament i no carregar-vos de res que no us pertoqui. Ser directes i clars amb la paraula pot ser de molta ajuda i estalvia problemes.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

La remoguda que portareu a sobre serà important, cosa que pot fer que en alguns moments se us compliqui tot una mica. Heu de ser capaços d’anivellar-vos i centrar les vostres forces d’una manera natural. En les emocions, cal que deixeu fluir sense posar barreres i acceptar el que es mogui amb calma i sense por. Tot agafarà forma.