Als nedadors de la FAN els espera un calendari exigent aquest estiu

La Federació Andorrana de Natació (FAN) ha presentat aquest divendres, a la sala d’actes d’Andbank, patrocinador principal de la Federació Andorrana de Natació, el calendari de les properes competicions en les que hi participaran diferents equips. El director tècnic i entrenador de la federació, Alfonso Maltrana, ha parlat de les competicions internacionals en les quals ha participat la federació històricament i s’ha referit al calendari de les competicions d’estiu, un calendari molt extens quant a quantitat i qualitat de les competicions.

La primera de les competicions és el campionat del món de Budapest, que tindrà lloc del 16 al 23 de juny. Els nedadors seran en Bernat i Tomàs Lomero, que ho faran, respectivament, en 50 i 100 papallona i 50 i 100m lliures. Segueixen els Jocs del Mediterrani d’Oran, del 27 de juny al 7 de juliol. A aquests, hi assistiran quatre nedadors: Tomàs Lomero, que participarà en 50 i 100 papallona i 50 i 100 lliures, Patrick Pelegrina ho farà en 50 i 100 braça, Nadia Tudó en 100 i 200 braça i 50 lliures, i Mònica Ramírez en 50 esquena i 50 lliures.

Després, tindran lloc els European Young Olimpic Festival, a Banska Bistrika, i el campionat d’Europa de Roma. Per aquestes dues competicions caldrà esperar a tenir les puntuacions dels nedadors per escollir els 2 millors per a cadascuna.

Finalment, Maltrana ha presentat els projectes que la FAN té previst a curt termini, com ara el pla de treball, que aspira a augmentar les hores i sessions d’entrenament, els llocs d’entrenament i els assoliments previstos dins el pla. També, ha posat sobre la taula la proposta d’un pla d’aprenentatge, perquè tots els nens i nenes del país puguin gaudir de l’aigua i donar-los la possibilitat de desenvolupar el seu talent.

“Per a nosaltres és important assolir un compromís tant amb els col·legis com amb els clubs per a que es pugui dur a terme el pla de la millor manera” ha comentat Maltrana. També, ha remarcat que “tot aquest pla que estem preparant és per que surtin més nedadors i puguem tenir una cantera molt gran”.

Josep Maria Cabanes, en representació d’Andbank, ha volgut adreçar unes paraules als nedadors, i dir-los que “és un orgull que un país com Andorra pugui dur tants nedadors a unes competicions d’aquesta mida”. Cabanes també ha volgut felicitar a la federació per “la feina que està duent a terme amb els nedadors i nedadores, que estan assolint grans fites a base de molt treball i constància.”.

D’altra banda, Joan Clotet, president de la FAN també ha volgut felicitar els nedadors “tot l’equip i la junta estem duent a terme una gran feina i l’esforç per preparar aquestes competicions internacionals”. Pel que fa als nedadors, Clotet, ha afegit que “Bernat arriba a les competicions amb un gran estat de forma, també en Tomàs, i sens dubte els estem donant suport perquè duguin a terme els seus objectius.