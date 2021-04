Als Àries us pot reaparèixer una amistat del 19 al 25 d’abril

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Una amistat que creies perduda podria tornar a aparèixer i alegrar-te la setmana, relaxa’t i gaudeix que et fa falta. En el treball massa activitats en poc temps, l’única cosa que aconseguiràs és saturar-te i buscar problemes on no n’hi ha.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Si estàs vivint una relació molt intensa, vigila que no es converteixi en obsessiva, ja que el cap de setmana pot resultar angoixant. Si aquesta persona sent gelosia posa distància i parla clar. En el treball parla clar amb un company i busca una solució abans d’explotar.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Encara que sigui difícil saber el que pensa la teva parella, fomenta el diàleg, aprèn a escoltar i evolucionaràs. Relaxa’t, pot ser una teràpia. En el treball procura no ficar els nassos en alguna cosa que et pot portar més complicacions que satisfaccions.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

La passió ha d’equilibrar-se amb la raó, en cas contrari es descontrolen les emocions. Aquests dies les demostracions d’afecte poden apaivagar la tensió. En el treball un projecte que t’il·lusiona podria trigar en consolidar-se, és millor esperar i no pressionar.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Un cop de sort aquests dies t’agafarà gratament per sorpresa. Portes temps fent mèrits perquè la vida et premiï. En el treball les teves idees han de fluir, expandir-se, has de creure en tu, en les teves possibilitats de realització professional i aconseguiràs els teus objectius.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

No et passis analitzant-ho tot. El teu cap, les teves neurones no han d’estar limitant els teus sentiments, deixa fluir l’amor, permet-te una bogeria, una espontaneïtat. En el treball si hi ha situacions que et carreguen, tracta d’aclarir-les sense enemistar-te, no et guardis les ofenses.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Si demanes comprensió has de demostrar que tu també la posseeixes, en cas contrari et retrauran la teva actitud. En el treball una persona que desitja ajudar-te a estabilitzar-te professionalment pot donar-te un bon consell o facilitar-te un contacte que et permeti beneficiar-te’n.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Estar pendents de tots i no disposar de temps per a fer el que et ve més de gust pot posar-te de mal humor. Però davant l’agraïment d’una persona se t’oblidarà. En el treball la calma torna a regnar en l’ambient, però no et refiïs massa.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Un problema econòmic no ha d’acabar en brega, medita les teves paraules abans de retreure l’actitud, busca la conciliació. Si gaudeixes del que fas, el treball donarà més de si. Aquests dies et sentiràs molt aclaparat/ada amb la feina però serà molt fructífer.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Un distanciament t’ajudarà a no discutir-te amb ningú, ja que qualsevol frec pot convertir-se en una discussió sense fi. En el treball no és un bon moment per a prendre iniciatives que afectin al teu present o el teu futur laboral. Espera i no et precipitis.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Pensa bé i encertaràs, et convé ser positiu, fugir de postures intransigents que vénen de l’entorn familiar o de qualsevol altra banda. Que no t’afectin els comentaris negatius. En el treball, medita i pot ser que canviïs d’idea sobre un company, et beneficiarà.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Cedir al xantatge emocional és contraproduent, no deixis que es manifesti en la teva vida. L’amor no és una moneda de canvi, et plantejaràs aquest dilema i has de reflexionar. En el treball mantenir un bon ambient contribueix a la motivació del personal, és el que més falta et fa.