Alpha Wolf, un agressiu pick-up elèctric d’estil retro

El projecte californià Alpha Motor Corporation ha presentat un nou pick-up elèctric de mida compacte dotat d’una configuració off-road molt agressiva i una estètica retro bastant cridanera i original, que recorda a models similars de la dècada dels vuitanta.

El mercat de pick-ups elèctrics nord-americà s’anima a passos de gegant i més amb l’arribada de nombrosos models de múltiples mides i propòsits, com és el cas de la nova pick-up compacte del projecte californià Alpha Motor Corporation.

Aquesta jove companyia amb seu a Califòrnia va presentar el seu primer model, l’Alpha ACE, a finals de l’any passat, un esportiu compacte amb línies basades en els models europeus i japonesos de les dècades dels setanta i vuitanta, però amb una configuració exageradament agressiva. Prenent com a base aquest llenguatge de disseny és com Alpha Motor Corporation ha presentat els seus dos següents creacions, ara en format elevat.

El primer va ser l’Alfa JAX, una mena de sedan compacte dotat d’una curiosa configuració off-road, incloent un esquema de suspensió notablement elevat i unes enormes rodes calçades amb pneumàtics de terra, i el més recent Alpha Wolf, un pick-up de Cabina simple i estil tradicional que també compta amb l’estètica retro i tremendament agressiva dels seus germans de gamma.

Pick-up

L’Alpha Wolf compta amb una imatge molt esportiva gràcies a les seves enormes rodes de gran relleu, que sobresurten d’uns eixos exageradament amples i que obliguen a muntar els també enormes passos de rodes corbs, tota una senya d’identitat dels models d’aquesta casa, Al menys dels seus prototips. El resultat és gairebé caricaturesc, ja que no sembla un model de producció sinó una peça dels especialistes aftermarket europeus de la dècada dels vuitanta, com poguessin ser Koenig o Gemballa.

El cas és que ha estat anunciat com un futur vehicle de producció amb la configuració que estem veient en aquestes primeres imatges oficials. El model estarà disponible en versions d’un o dos motors elèctrics i un rang d’autonomia entre 400 i 440 quilòmetres segons el cicle EPA. La resta de les seves especificacions no han estat revelades, però el seu preu base ja ha estat anunciat, 36.000 $ abans d’ajuts, encara que els seus lliuraments no tindran lloc abans de 2023.

