Alopècia areata: consells per a evitar, dissimular i tractar la caiguda del cabell

La tardor ja ha arribat fa dies i, amb ella, la caiguda estacional. Però avui no venim a parlar de la caiguda relacionada amb la tardor, sinó de l’alopècia areata, una malaltia que fa que el cabell caigui. La majoria de les persones perd el cabell en àrees petites i rodones anomenades plaques.

Es tracta d’una afecció que no és dolorosa, però pot provocar problemes d’autoestima i autoimatge. El pèl i la cabellera no deixa de ser un senyal d’identitat de cada persona, i perdre-ho pot ser dur. Així que avui et portem unes recomanacions per a evitar, dissimular i tractar l’alopècia.

Què és l’alopècia areata?

L’alopècia areata és una malaltia autoimmune que ataca els fol·licles capil·lars produint calbes circulars en diferents àrees del cos, sobretot al cap, de diferent grandària. Això sí, no produeixen cap altra simptomatologia, ja que no produeixen ferides, ni deixen cicatriu, ni causen inflor o enrogiment en la pell.

En ser una afectació autoimmune no es pot predir la seva evolució. Normalment, cada episodi acostuma a mantenir-se entre 2 i 5 mesos i el cabell pot tornar a regenerar-se. La mateixa malaltia pot aturar-se automàticament i mantenir-se latent o tornar a activar-se més tard segons l’exposició a factors de risc.

Entre els factors de risc existeixen els factors genètics i ambientals. La salut mental també pot afectar, ja que en els períodes de més estrès o ansietat és més fàcil que sorgeixi un episodi d’alopècia. Així que, cuida’t tant per fora com per dins!

Consells

Acudeix a un professional. Aquest ha de ser el nostre primer consell. Ves al metge, al dermatòleg, per a portar un control i veure com evoluciona. Un professional sempre podrà aconsellar-te de la millor manera, i et recomanarà el millor per a tu.

2. Troba maneres de sentir-te més còmoda. Prova nous pentinats que t’ajudin a tapar les plaques, usa una perruca, una bufanda o un capell. Hi ha mil maneres originals de tapar-ho i dissimular-ho o, fins i tot, si et sents preparada i cerques un canvi radical, rapa’t!

3. Protegeix-te. Si les clapes estan exposades al sol, protegeix-les bé i fes servir un fotoprotector en qualsevol part exposada de la pell. Si t’afecta les celles o pestanyes, empra ulleres de sol, ja que poden ser de gran ajuda.

4. Salut, en tots els aspectes. En particular convé reduir els nivells d’estrès, cuidar les hores de son i portar una dieta equilibrada.

Sobretot, és important que aquesta afectació no mini la teva autoestima. Si t’afecta, demana ajuda professional, com un psicòleg.

Per bellezactiva.com