Àloe vera: cures per a conrear-la a casa

L’àloe vera és una de les plantes més populars perquè, a més de decorativa, té molts usos domèstics de gran utilitat, i és fàcil de cuidar.

És senzilla, però en la seva senzillesa consisteix el seu atractiu. I també té altres usos que t’encantaran.

El gel que produeix és ideal per a tractar petites cremades en la llar, algunes afeccions comunes de la pell, i també per a hidratar la pell seca. També té fama com un bon producte natural per a la caiguda del cabell i per a donar-li lluentor.

Pel que fa a les cures, aquesta planta requereix humitat, això significa que no pots deixar-la sense aigua, i s’ha de regar per degoteig. Això permet que la terra romangui humida. De cap manera pot entollar-se l’aigua, perquè la terra podrirà les arrels i la planta morirà.

També requereix suficient llum. Però no pots abusar de l’exposició al sol que cremarà les fulles. Col·loca la planta on li arribi molta llum indirecta. Si les col·loques dins de la llar, tingues en compte que l’interior ha de ser assolellat, si no ho és tria el balcó o la terrassa.

Les gelades arruïnen les arrels i les fulles. Així que si la tens fora, quan arriba l’hivern és millor portar-la dins de la llar. En una zona que estigui lleugerament càlida.

Per Decoracion2.com / AMIC – Tot Sant Cugat