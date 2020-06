Àloe vera: 12 maneres d’utilitzar aquest ingredient natural tan versàtil com efectiu

Estic convençuda que si us preguntés quantes de vosaltres heu usat l’àloe vera alguna vegada, la resposta seria afirmativa de manera majoritària. Això sí, si la següent pregunta fos “per a què?” segur que algunes respostes ens sorprendrien. I és que aquesta planta mil·lenària ha guanyat la seva fama mundial gràcies a la seva llarguíssima llista de propietats medicinals i cosmètiques.

Què saps sobre l’àloe vera?

L’àloe vera és un arbust de tija curta que es conrea en regions càlides. A més, és bastant resistent, per la qual cosa és habitual trobar-la en moltes cases (per exemple, en la meva mai falta). Per fora, les seves fulles verdes d’entre 40 i 50 centímetres tenen les vores dentades. Però el millor està per dins: i és que és en el suc viscós i transparent del seu interior on es concentren les seves múltiples propietats.

Els experts han determinat que aquest suc conté, almenys, 160 elements que ens ajuden a millorar tant la nostra salut com la nostra aparença, com vitamines, minerals, aminoàcids, encimbelles, àcids salicílics, etc. A més, aquests experts coincideixen que el que fa que l’àloe vera sigui tan beneficiós no és cada element en si mateix, sinó l’acció conjunta de tots ells.

12 aplicacions cosmètiques de l’àloe vera

En aquest cas, nosaltres volem parlar-te de 12 aplicacions cosmètiques que té l’àloe vera. Si coneixes més, ens encantarà que ens ho expliquis deixant-nos un comentari.

1. Hidratant facial: destaca la seva potent acció reparadora i, a més, està recomanat per a tot tipus de pells. També té un poderós efecte rejovenidor que redueix les taques i les línies d’expressió.

2.Regenerador corporal: aplica-ho en les zones més seques o irritades de la pell per a calmar-la i enfortir-la.

3. After-shave: el perfecte aliat per a després de l’afaitat, ja que calma la pell després d’aquesta rutina diària.

4. Enfortir el cabell: l’àloe vera té nombrosos beneficis per al cabell. A més de regular el sèu, conté un enzim que promou el creixement del cabell i prevé la caiguda.

5. Controlar l’encrespament: una petita quantitat d’àloe vera és suficient per a aconseguir un pentinat durador de manera natural i tenir l’encrespament sota control. A més, en deixar respirar el cabell, no provoca caspa ni caiguda.

6. Anti-acne: Una de les seves propietats més aclamades! Tracta les pells grasses i seca els grans més rebels, ja que permet regenerar els teixits des de l’interior cap a l’exterior i absorbir l’excés de greix. A més, el seu contingut en vitamina C i E ajuda a atenuar cicatrius i marques.

7. Blanquejador dental: l’àloe vera també és molt eficaç a l’hora d’eliminar els bacteris que causen malalties en la boca. Per a blanquejar les dents, només cal extreure el gel de la planta i passar-lo per damunt.

8. After-sun: aplicat després de l’exposició al sol, permet calmar i reparar la pell, així com la fibra capil·lar. 2 en 1!

9. Per a les picades: alleuja la picor i les molèsties provocades per les picades d’insectes, a més d’ajudar a que es curin abans.

10. Combatre la cel·lulitis i les estries: l’àloe vera ajuda a eliminar les toxines que provoquen l’aparició de la cel·lulitis. També és un gran aliat contra les estries perquè, a més d’hidratar i reparar les cèl·lules que formen la pell, estimula la producció de col·lagen.

11. Curar cremades: tant si són provocades pel sol com per altres fonts de calor, l’àloe vera accelera la curació de les cremades lleus.

12. També s’utilitza per a alleujar i regenerar la pell després de tractaments de radioteràpia, làser, fotodepilació…

Algunes propostes

A més de l’àloe vera pura, hi ha molts productes que l’inclouen en la seva formulació. Aquí van algunes propostes:

Aloe Vera Orgánico Go Organic, de + Farma Dorsch. Amb una fórmula 100% orgànica, calma la pell irritada amb la mateixa eficàcia amb la qual fixa el pentinat o repara la dermis després de l’afaitat. A més, és biodegradable i està certificat per EWG (Environmental Working PorGroup), un organisme estatunidenc que certifica el compliment dels criteris més estrictes per a la salut i el medi ambient. El seu preu: 24€.

Aloe Vera Gel enriquecido con Aceite de Argán, de Corpore Sano. Un gel lleuger i còmode d’aplicar, que s’absorbeix ràpidament. Gràcies a l’acció de l’àloe vera, al costat dels àcids grassos i la vitamina E de l’oli de argan, regenera, protegeix i hidrata intensament la pell. El seu preu: 13,95€ (ho trobaràs en botigues especialitzades i herboristeries).

Regenerage, d’Atlantia. Una crema regeneradora amb una fórmula hidratant i anti envelliment que millora les arrugues i marques d’expressió del rostre. Està formulada amb àloe vera 100% pur i eco-cultivat a Canàries. El seu preu: 20,90€.

Hair Food Aloe Vera, de Fructis. La marca proposa un programa complet de tractament –xampú, condicionador i màscara– per a retornar-li la vida a les cabelleres més famolenques, gràcies a les seves fórmules veganes amb un 98% d’ingredients d’origen natural i sense silicones. En aquest cas, l’àloe vera reposa l’aigua perduda per la fibra capil·lar, sense aportar pes o sensació grassa. A més, calma i refresca de manera immediata. El seu preu: 4,95€ (xampú i condicionador) i 5,95€ (màscara).

Mascarilla para manos, de Sephora Collection. Una màscara en forma de guants impregnats amb una solució líquida enriquida amb extractes de plantes –en aquest cas, àloe vera– per a hidratar i aportar un extra de nutrició a les mans i les cutícules. El seu preu: 3,95€

