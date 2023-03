“Almas en pena de Inisherin” de Martin McDonagh”, va arribar als cinemes després de causar sensació en festivals de cinema com els de Toronto o de Venècia. El director de l’oscaritzada “Tres anuncios en las afueras” (2017) havia obtingut nou nominacions als Oscars, entre les quals, la de millor pel·lícula, millor director o millor actor per Colin Farrell. A “Almas en pena de Inisherin”, el director britànic-irlandès aplega els dos protagonistes principals del seu film de debut “Escondidos en Brujas” (2008), Colin Farrell i Brendan Gleeson, i els trasllada a una petita illa irlandesa en el context de la Guerra Civil irlandesa als anys 20 del segle passat.

El solitari Colm Doherty (Brendan Fraser) trenca la seva amistat, sense cap motiu aparent, amb Pádraic Súilleabháin (Colin Farrell) després de compartir anys de xerrameca interminable i d’incomptables pintes a la taverna local. Un compungit Pádraic no pot entendre aquesta decisió injustificable del seu company inseparable. La germana de Pádraic, Siobhán (Kerry Condon), o el jove Dominic Kearnin (Barry Keoghan), pensen que Colm potser pateix una depressió i intenten ajudar-lo a revertir aquesta decisió incomprensible per tothom. Per Colm, la seva decisió és irreversible, amenaçant d’amputar-se els dits si no el deixen tranquil d’una punyetera vegada. Colm es justifica dient que es vol dedicar a compondre música en un afany per transcendir la seva rutinària vida en un illot sense futur al costat d’un amic tan avorrit com Pádraic.

L’esplèndida pel·lícula “Almas en pena de Inisherin” ens deixa unes interpretacions actorals de primera magnitud, especialment la de la commovedora simplicitat de Colin Farell, sovint acompanyat d’un ruquet. Actuacions reconegudes també en les nominacions als Oscar a millor actor secundari per Brendan Gleeson i Barry Keoghan, i millor actriu secundària per Kerry Condon. Un film inclassificable i inaprehensible, entre el drama i la comèdia absurda, el melodrama rural i la sàtira ferotge. Tenim una Irlanda atàvica i salvatge, misteriosa i bella, plena d’ànimes senzilles, soledats destructives, cors gegants, amors absoluts, tendresa infinita i horitzons sense grandesa.