Al·lèrgia als àcars de la pols

Els àcars són petits artròpodes dels quals n’existeixen més de 30.000 espècies conegudes, sent els més populars els de la pols domèstica. Els àcars solen proliferar a la tardor i habiten sobretot en catifes, edredons, mantes, cortines i qualsevol altre objecte que pugui acumular pols.

Els principals símptomes d’aquesta mena d’al·lèrgia són els esternuts, l’asma, el degoteig nasal o les reaccions en la pell.

Els àcars no poden eliminar-se per complet perquè formen part del nostre hàbitat, però sí que podem controlar el seu número i també i potser el més efectiu: minimitzar la nostra exposició al risc.

Per a evitar-ho en la mesura en què podem, hi ha alguns hàbits que podem seguir:

Passar l’aspirador en comptes d’escombrar

Canviar els llençols un cop per setmana

Aspirar els sofàs i cadires (així com la tapisseria del cotxe) puntualment.

Evitar l’ús de catifes.

Ventilar la casa diàriament

Utilitzar matalassos d’escuma o làtex, i cobrir-los amb una funda especial anti àcars

Protegir-se amb una màscara quan es netegi la pols

No existeix un tractament específic per a l’al·lèrgia a aquests àcars. Els medicaments que existeixen van orientats a alleujar simplement els seus símptomes. Existeix això sí la Immunoteràpia per a Al·lergògens, que és un tractament que pot durar entre tres i cinc anys depenent de la persona i que sol ser bastant efectiu, disminuint la simptomatologia i millorant la qualitat de vida.