Alis demana sobre la voluntat de Govern que el Cos de Banders porti arma

El conseller general del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, Oliver Alis, ha realitzat una pregunta al Govern on demana sobre el projecte de llei de modificació de la Llei 32/2008, del 18 de desembre, del Cos de Banders, en referència a la possibilitat que baralla l’executiu d’incloure legislativament el port d’arma, sense especificar el tipus d’aquesta, per part del Cos de Banders i la controvèrsia que això ha generat, sobretot prop de la Federació andorrana de Caça i Pesca a causa de la modificació de l’article 36.

El conseller general de Terceravia ha demanat al Govern que concreti “si el Cos de Banders és un cos armat i els banders són agents de l’autoritat”, també ha preguntat pels motius que porten a l’executiu a “regular amb millor precisió el port d’arma dels membres del Cos en l’exercici de les seves funcions”, tal com estableix l’exposició de motius del projecte de llei de modificació de la Llei 32/2008, del 18 de desembre, del Cos de Banders”

En aquest sentit, Alis també ha sol·licitat al Govern que especifiqui, “de conformitat amb la vigent reglamentació sobre armes, i vist que en el projecte de llei s’estableix la possibilitat de dur “armes” de forma totalment genèrica, traient del redactat original l’especificitat ‘arma llarga’, i quines són les categories que es faran servir per part dels banders, ja que existeixen diverses categories d’armes: primera categoria, armes curtes de foc de defensa; segona categoria, armes curtes de foc per a tir esportiu; tercera categoria, armes llargues ratllades, per a caça major o per a tir esportiu; quarta categoria, armes llargues d’ànima llisa o escopeta de caça menor; cinquena categoria, armes curtes o armes llargues d’aire o de gas comprimit; sisena categoria, armes simulades, detonadores o de fogueig; i setena categoria, armes blanques.”

Finalment, el conseller de Terceravia ha requerit a Govern que indiqui “si el projecte de llei presentat comportarà modificacions tant a l’alça com a la baixa pel que fa a la remuneració dels banders” i “quina serà la nova graella salarial”.