Aliments que és millor no congelar

Una varietat d’aliments congelats (Getty images)

Congelar aliments és una pràctica molt comuna i efectiva per a allargar la vida útil i evitar el malbaratament. Tot i això, no tots els aliments responen bé al procés de congelació. Alguns poden perdre textura, sabor, o propietats nutricionals, mentre que altres poden alterar-se d’una manera que els fa menys apetitosos o, fins i tot, inadequats per al consum. A continuació, fem una llista d’alguns dels aliments que és millor evitar congelar.

1. Aliments amb alt contingut d’aigua

Els aliments com l’enciam, els cogombres, les síndries i els tomàquets perden la seva textura original quan es descongelen, ja que l’aigua que contenen forma com cristalls de gel que destrueixen les cèl·lules. Quan es descongelen, esdevenen tous i poc agradables al paladar.

2. Productes lactis

Els iogurts, les salses amb base de nata i alguns tipus de formatges (com el fresc o la ricotta) no congelen bé. Sovint es tallen o perden la seva textura cremosa després de la descongelació, cosa que afecta tant l’aspecte com el sabor.

3. Ous sencers amb closca

Els ous crus amb closca no s’han de congelar, ja que el líquid a l’interior s’expandeix amb el fred, fent que la closca es trenqui. A més, això pot provocar contaminació bacteriana. Els ous cuits tampoc són ideals per a congelar, perquè la textura del rovell es torna gomosa.

4. Fruites i verdures que es consumeixen crues

Les patates, les pomes i les peres són exemples de productes que poden patir alteracions a la seva textura quan es congelen. Tot i que poden ser aptes per a cuinar un cop descongelades, no són ideals per a consumir en cru.

5. Aliments fregits

Els aliments fregits, com les patates fregides o els arrebossats, perden la seva textura cruixent després de la congelació. Quan es descongelen, solen quedar tous i oliosos.

6. Salses espessides amb midó

Les salses que contenen farina o midó com a espessidor tendeixen a separar-se durant la congelació, ocasionant una textura grumollosa i poc uniforme.

7. Pastes ja cuinades

Les pastes ja cuinades esdevenen massa toves o, fins i tot, enganxoses quan es congelen i es tornen a escalfar. És millor conservar-les a la nevera i consumir-les en pocs dies.

8. Peixos i mariscos crus

Tot i que molts peixos i mariscos es poden congelar, és millor evitar congelar varietats greixoses com el salmó fresc, ja que poden desenvolupar un sabor ranci si no es processen correctament.

9. Cafè preparat o infusions

El cafè ja fet perd el seu sabor i aroma característic després de la congelació. També pot adquirir un gust metàl·lic que el fa menys atractiu.