Alguns aliments que aporten col·lagen (Istock.com)

El col·lagen és una de les proteïnes més abundants en el cos humà i té un paper molt important en l’organisme. Aquesta proteïna actua com el ciment que manté les nostres estructures corporals, entre elles la pell. T’expliquem quins aliments aporten col·lagen a la pell. A partir dels vint-i-cinc anys, i segons la genètica de cada persona, la producció de col·lagen disminueix gradualment, i en arribar als quaranta, pot reduir-se fins a un 1% anual.

Els professionals expliquen que aquesta disminució pot provocar sequedat i pèrdua d’elasticitat donant lloc a arrugues i flacciditat, a més de poder produir la caiguda dels cabells.





Nou aliments que aporten col·lagen a la pell

Per a contrarestar aquests efectes, Jaume Giménez, expert en nutrició de Nutritional Coaching i assessor de Dia, ha elaborat la llista definitiva d’aliments rics en col·lagen que poden ajudar a millorar la salut de la teva pell de manera natural.

Pebrots vermells i verds

Els pebrots, especialment els vermells, són una de les fonts més riques en vitamina C. Aquesta vitamina és fonamental per a la producció de col·lagen, ja que actua com un cofactor en la síntesi d’aquesta proteïna, ajudant a unir els aminoàcids prolina i lisina, essencials en la formació del col·lagen. A més, els pebrots són rics en antioxidants que ajuden a combatre els radicals lliures, els quals acceleren l’envelliment de la pell. Gràcies al seu baix contingut calòric i la seva aportació en fibra, són ideals per a mantenir una dieta equilibrada que afavoreixi tant la salut com la bellesa de la pell.

Tomàquet

El tomàquet és un altre aliat clau en la producció de col·lagen degut també al seu alt contingut en vitamina C. A més, és ric en licopé, un antioxidant que protegeix la pell contra el mal solar i ajuda a prevenir l’envelliment prematur. Consumir tomàquet preferentment cuit ajuda a millorar l’elasticitat de la nostra pell i afavoreix la seva fermesa, també és un aliment que contribueix a mantenir una bona hidratació, essencial per a una pell lluminosa.

Pinya

La pinya és un aliment que conté un enzim anomenat bromelina, que té propietats antiinflamatòries i facilita la digestió de les proteïnes. La bromelina pot millorar l’absorció de nutrients, incloent-hi aquells que són fonamentals per a la producció de col·lagen, com els aminoàcids presents en altres aliments. Incorporar pinya en la dieta no només dona suport a la salut de la pell, sinó que també ajuda al fet que l’organisme processi i aprofiti millor les proteïnes necessàries per a la formació de col·lagen.

Kiwi

El kiwi és un dels aliments més rics en vitamina C. Aquest potent antioxidant promou la síntesi de col·lagen, afavorint la cicatrització de ferides i la reparació de teixits.

Taronja

La taronja, igual que altres fruites cítriques, és molt rica en vitamina C, per la qual cosa estimula la producció natural de col·lagen en el cos. Aquest cítric també té propietats antioxidants que combaten els radicals lliures, els quals poden danyar la pell i accelerar el procés d’envelliment. A més, la taronja contribueix a mantenir la pell hidratada des de l’interior, afavorint un aspecte fresc i rejovenit.

Salmó

El salmó és una excel·lent font de col·lagen marí, que s’absorbeix de manera eficient per l’organisme. Aquest peix també és ric en àcids grassos omega-3, que són fonamentals per a la salut de la pell, ja que redueixen la inflamació i mantenen la pell hidratada. Els omega-3 ajuden a preservar les membranes cel·lulars de la pell, millorant la seva elasticitat i reduint l’aparició d’arrugues. A més, el salmó és ric en proteïnes, que són essencials per a la reparació i renovació cel·lular.

Clares d’ou

Les clares d’ou contenen aminoàcids essencials que són fonamentals per a la síntesi de col·lagen en el cos, com la glicina i la prolina. Les clares també són baixes en greixos i calories, la qual cosa les converteix en un aliment ideal per a aquells que busquen millorar la salut de la pell sense augmentar el consum de greixos saturats.

Carn magra de pollastre i vedella

La carn magra de pollastre i vedella és rica en proteïnes d’alta qualitat, que són fonamentals per a la síntesi de col·lagen en el cos. Aquestes carns contenen grans quantitats d’aminoàcids essencials com la glicina, prolina i lisina, que són els «maons» per a la formació de col·lagen. Consumir aquestes carns ens ajuda a mantenir la fermesa i elasticitat de la pell.

Brou d’ossos

El brou d’ossos és un dels aliments més rics en col·lagen, especialment quan es cuina a foc lent durant diverses hores. Aquest procés permet que el col·lagen present en els ossos i cartílags es descompongui en aminoàcids que el cos pot absorbir i utilitzar per a sintetitzar col·lagen nou. Consumir brou d’ossos pot ajudar-nos a millorar l’elasticitat de la nostra pell, reduir l’aparició d’arrugues i promoure una major hidratació.





Per bellezaactiva.com