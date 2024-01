Aliments imprescindibles per a la tornada de vacances de Nadal

L’arròs, un aliment saludable i nutritiu (iStock)

La tornada a la rutina no és fàcil i menys si cal posar al dia la casa, la nevera està sota mínims i hi ha poc temps de cuinar. Disposar d’un bon fons de rebost —i de congelador— és molt important per a alimentar-se bé i tenir opcions saludables a l’abast de la mà després dels àpats copiosos de Nadal. Hi ha uns bàsics indispensables que poden facilitar molt aquesta labor. Aquests són cinc d’ells:

1. Pasta o arròs

Un paquet de pasta o d’arròs, a més de tenir una llarga vida útil, ens pot treure d’una dificultat. Tots dos són pràctics, econòmics i versàtils, i són aliments saludables i saciant, especialment quan són integrals.

2. Aliments i salses en conserva

Sigui com a acompanyament o com a base, els aliments en conserva poden donar molta vida en la cuina. Amb pa, pots fer fantàstiques torrades.

3. Amanides exprés

Hi ha aliments que es venen preparats per a un consum immediat, com ara les amanides de bossa. Es poden combinar amb llegums en conserva o amb trossets de tonyina, unes olives o uns cirerols (tomàquets xerri).

4. Pa

Pot ser la base d’una torrada, l’acompanyament d’un plat de verdures, de pasta o d’arròs. També pot emprar-se en trossets en una amanida o untar-se amb patés saludables. El pa dona molt joc a la cuina i és un aliment nutritiu, especialment quan és integral.

5. Fruita

La fruita de temporada constitueix un aliment clau que sempre ha de ser present en la dieta.





Per Consumer/eroski.com