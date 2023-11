Aliments ecològics: Bons per a tu i per al Planeta

Horta conreada de forma ecològica (iStock)

Un ecoproducte o producte ecològic és aquell que no contamina el medi ambient o, almenys, ajuda a reduir el consum de productes que sí que el danyen. És necessari informar-se bé abans de comprar per a determinar si efectivament el producte que estem adquirint és o no ecològic.

Basant-nos en les següents pautes, aportades per Greenpeace, podrem elaborar receptes molt bones i saludables, contribuint a reduir la despesa energètica, les emissions contaminants, el consum de matèries primeres i, en conseqüència, cuidant del medi ambient.

Aposta per productes frescos, naturals i de temporada. Fuig tot el que puguis de conservants i colorants.

Com més pròxims, millor. Menys transport implica menys emissions. A més, així dones suport als aliments locals i l’economia de la teva localitat.

Evita els productes envasats i precuinats. Compra tot el que puguis a granel.

En general, tracta de reduir el consum de carn i peix i aposta per menús rics en verdures, llegums i fruites.

Opta per carn ecològica. És més car, però, si t’ho pots permetre, val la pena i es nota bastant en el sabor. Cerca l’etiquetatge de certificació de la teva comunitat autònoma.

I el peix? Millor salvatge que d’aqüicultura, i millor encara si ha estat pescat amb mètodes selectius.

Evita els productes transgènics. Si vols saber quins són els que Greenpeace cataloga com a tal, consulta la seva Guia Vermella i Verda.





Per viviendasaludable.es