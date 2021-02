En analitzar com ha de ser una alimentació esportiva de qualitat, hem de basar-nos en el que no podem menjar i en el que hauríem de menjar. Entre els productes prohibits ens trobem la brioixeria industrial, els processats, sucres, greixos… en definitiva, el menjar porqueria.

Això no vol dir que no puguem donar-nos un capritx, però sí que hem d’eliminar-los de manera habitual de la dieta. És aquí quan entren en joc els productes de nutrició que serveixen per a millorar l’activitat esportiva. Cal aclarir, que no són productes substitutius, sinó que es tracten d’uns complements que ens ajudaran a obtenir un millor resultat.

Dins d’aquests productes, estarien per exemple els tractaments anticel·lulítics per a evitar la pell de taronja o les càpsules acceleradores del metabolisme, les quals ens permeten cremar moltes més calories i aconseguir major pèrdua de pes.

De la mateixa forma, trobem productes que sí que substitueixen a altres productes diaris, com el pa integral amb civada, un pa més saludable que el tradicional.

Existeixen també altres productes per a obtenir major rendiment en l’esport, com els complements de vitamina B o C. Aquests serveixen per als qui competeixen i que tenen una alimentació més estricta que les d’una persona normal.

Per Ellibrepensador.com