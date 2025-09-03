Alimentació, cuina i salut centraran l’acte de la Diada de Catalunya organitzat per la Delegació de la Generalitat a Andorra

La Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Andorra ha organitzat per al pròxim divendres, 12 de setembre, l’acte ‘Alimentació, cuina i salut, un repte compartit’. L’acció servirà per a commemorar la Diada Nacional de Catalunya al Principat d’Andorra i, igual que l’any passat, s’ha volgut aprofitar l’ocasió per a organitzar un acte que abordi una qüestió d’interès compartit a banda i banda de la frontera i fer-ho de la mà d’experts dels dos territoris. En aquesta ocasió, s’ha triat la temàtica de l’alimentació, la cuina i la salut, tenint en compte que Catalunya és enguany Regió Mundial de la Gastronomia.
L’acte comptarà amb una intervenció inicial de Toni Massanés, director de la Fundació Alícia, una entitat catalana referent a nivell nacional i internacional en l’àmbit de la recerca científica aplicada a l’alimentació. Posteriorment, tindrà lloc una taula rodona on hi prendran part el mateix Massanés, així com la directora científica i responsable de Salut i Hàbits Alimentaris de la mateixa fundació, Elena Roura. Per part andorrana, hi participaran el director del Departament d’Agricultura i Ramaderia del Govern d’Andorra, Josep Maria Casals, i la dietista i nutricionista, Marta Pons.
Així doncs, s’han buscat uns perfils que puguin abordar la qüestió des de diferents prismes: des de l’àmbit de la recerca científica aplicada a l’alimentació, des del vessant nutricional i dietètic i, també, tenint en compte la proximitat dels aliments com a element clau a l’hora de definir una dieta o model alimentari. L’esdeveniment tindrà lloc el divendres, 12 de setembre, a les 19 hores, a la sala d’actes del Centre Cultural la Llacuna d’Andorra la Vella. És gratuït i obert al públic, amb confirmació prèvia al correu delegacio.ad@gencat.cat, i acabarà amb un refrigeri.
Segona commemoració de la Diada
Aquest serà el segon any en què la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Andorra organitzarà un acte per commemorar la Diada Nacional de Catalunya al Principat. Ho farà després que l’any passat impulsés una taula rodona per a abordar el risc compartit que representen els incendis de sisena generació.
La delegada de la Generalitat de Catalunya a Andorra, Anna Vives, ha remarcat que “l’objectiu de la Delegació és que la commemoració de la Diada, a banda de ser un acte institucional, serveixi també per anar abordant qüestions que afecten i que són d’interès a banda i banda”. En aquest sentit, ha indicat que “l’any passat vam triar la temàtica dels incendis de sisena generació, aprofitant que s’acabava de signar un conveni de col·laboració entre els Bombers de la Generalitat i els Bombers d’Andorra en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, i enguany hem volgut posar en valor que Catalunya és Regió Mundial de la Gastronomia per a tractar una temàtica d’interès transversal”.