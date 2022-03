Alice Borchi, nova resident a Faber Andorra

La residència d’arts, ciències i humanitats Faber Andorra acull des d’aquest dilluns la italiana Alice Borchi, professora d’indústries creatives a la Universitat de Leeds i interessada en l’estudi dels béns culturals comuns i el valor de la cultura. Durant la seva estada treballarà en una monografia sobre “cultural commons” amb l’objectiu de crear un marc per a la formació sobre la cultura comuna com una manera d’oposar-se a les interpretacions neoliberals actuals del valor de la cultura.

Com sempre, l’estada de la resident inclourà activitats. La primera és una conferència el 5 d’abril al Museu Casa d’Areny-Plandolit per parlar del concepte de cultura comuna com a repte actual i com a proposta d’accés més democràtic a la cultura i les arts. La conferència finalitzarà amb una reflexió al voltant dels obstacles que han d’afrontar les persones que treballen amb aquest concepte, com la manca de reconeixement legal d’aquestes formes de gaudi dels drets culturals, la privatització d’espais i recursos i les limitacions imposades per la pandèmia de la Covid-19.

També es duran a terme altres activitats més formatives als centres educatius del país; la Universitat d’Andorra oferirà un taller adreçat al professorat per convidar-los a reflexionar a partir d’una sessió interactiva sobre què és la cultura, com la valorem, com mesurem el seu valor i com l’ensenyem a l’educació superior, tot centrant-se en els reptes relacionats amb els grups d’estudiants internacionals; per la seva banda, el Col·legi Sant Ermengol acollirà una xerrada als alumnes de batxillerat sobre el concepte de cultura comuna.

Alice Borchi és professora d’indústries creatives a la School of Performance and Cultural Industries de la Universitat de Leeds, on imparteix mòduls de grau i postgrau en diferents programes. Els seus interessos de recerca inclouen l’estudi dels béns culturals comuns i el valor cultural, amb un enfocament particular en les pràctiques participatives i la governança compartida en la política i la gestió culturals. Això l’ha dut a mirar les pràctiques de base fora de l’elaboració de les polítiques culturals tradicionals. També està interessada en els enfocaments interdisciplinaris de la salvaguarda dels béns comuns que aglutinen perspectives ambientals i culturals. És membre del Centre de Política Cultural de la Universitat de Leeds.