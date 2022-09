Alguns mites sobre els aliments (I)

Existeixen diversos mites sobre els aliments que han anat apareixent al llarg del temps, però que no obstant això no s’han demostrat ni tenen cap evidència científica, per la qual cosa solen ser falsos la majoria de vegades, o si més no, poc ajustats a la realitat. Vegem alguns d’ells.

– L’aranja o la llimona presos en dejú, aprimen. Aquesta afirmació no és certa, o almenys, no del tot. I és que cap aliment com a tal crema greixos, però sí que ens ajuden a eliminar-los.

– El pa engreixa. Si bé el pa blanc s’ha comprovat que és el menys aconsellable, no per això hem de renunciar al seu consum, tenint en compte que aquest aliment es troba en la base de la nostra piràmide alimentària. El més aconsellable, això sí, és substituir-lo per altres pans com els que contenen massa mare, civada o sègol i sempre que tinguin la farina 100% germinada o integral, ja que aporten més fibra i són més saludables.

– És el mateix menjar una fruita que un suc natural. Aquesta creença tampoc és certa, ja que per a aconseguir un suc complet podem arribar a utilitzar entre dues i tres taronges, però mai ens menjaríem l’equivalent en peces de fruita, per la qual cosa estem ingerint més quantitat i més sucre, en menys temps.

– Flocs de civada: aquest producte és molt utilitzat en el desdejuni i, a més, creiem que és molt sa. És cert que els cereals ens aporten molta fibra i això és bo, però també hem de tenir en compte que aquests aliments processats tenen moltes quantitats de sucre per a millorar el sabor. Per tant, si optem per ells, el millor és comprar cereals de civada naturals i endolcir-los nosaltres mateixos amb una mica de mel, canyella o trossets de fruita.

– Els productes light són més sans. No per portar l’etiqueta light significa que alguna cosa és sana, simplement, el que ens està dient és que porta menys quantitat de sucre o calories que el seu homòleg original. Per la qual cosa, cal tenir especial compte amb aquest tema.

– No es poden menjar patates quan se segueix una dieta: Fals! Les patates ens aporten hidrats de carboni, necessaris per a una dieta equilibrada, això sí, les hem de prendre amb mesura i cuinades al vapor o cuites, ja que d’aquesta manera ens aportaran menys calories que les que ens aporta un iogurt, per exemple.

– La fruita no s’ha de prendre com a postres perquè engreixa. La fruita és fruita i engreixa (o no) el mateix, independentment del moment en què es consumeixi. El que sí que pot succeir és que a algunes persones els produeixi acidesa d’estómac, per la qual cosa en aquests casos, és millor evitar-la.

– No es pot beure aigua en els menjars. L’aigua no aporta calories, i per tant també és indiferent quan es prengui. A més, ens aporta hidratació i ens ajuda a poder apreciar millor el sabor dels menjars.