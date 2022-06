Alguacil i Cruz, consellers de comú a Encamp, es donen de baixa de Liberals d’Andorra

La crisi interna dins de Liberals d’Andorra ha portat un nou episodi. En aquest cas, dos consellers del Comú d’Encamp han cursat la seva baixa del partit. Es tracta de Èric Alguacil Molné, Conseller Menor i Conseller de RRHH i Sistemes de la Informació de Liberals d’Andorra al comú encampadà, així com de David Cruz Garcia, Conseller Liberal de Cultura i Afers Socials del Comú d’Encamp.

Els consellers, informen que ja han comunicat aquesta decisió al Ple del Comú, on s’ha destacat que per part d’aquests, no hi haurà cap tipus de canvi pel que fa al compromís que es va adquirir als darrers comicis, mantenint-se com a Consellers Liberals en ideologia dins el comú, i defensant com, ells asseguren, que han fet fins ara, respecte al programa electoral que en el seu dia es va consensuar amb UP i DA.

Els consellers comunals també expressen la seva voluntat de seguir a disposició del nou Comitè Parroquial de Liberals que, al seu dia, sorgeixi. Això implica que si el nou Comitè ho considera escaient, podrien prendre part de les reunions que es convoquin per a informar de tot allò que sigui relatiu a la seva tasca com a consellers, així com també per a recollir tots aquells dubtes, queixes, inquietuds, idees o propostes que des del Comitè consideressin oportú traslladar al Comú.

Èric Alguacil i David Cruz també informen que, en acte de cordialitat, seguiran fent front al pagament de les mensualitats acordades a inici de mandat com a contribució a Liberals d’Andorra, i així es seguirà fins a finalitzar el mandat.