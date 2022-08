Alfred Llahí repeteix, a la Massana, amb “Històries en comú”

Després de la bona acollida de la primera sessió, el passat 19 de juliol, aquest dimarts, 2 d’agost, tornen les “Històries en comú”, d’Alfred Llahí. L’historiador i escriptor explicarà diferents curiositats i anècdotes relacionades amb la història de la parròquia de la Massana.

En la sessió anterior, Llahí, va explicar que la primera Bruixa jutjada al Principat d’Andorra, durant el període de la Inquisició, va ser la massanenca coneguda com la Vidala del Puiol del Piu. No només això, sinó que bona part de les bruixes eren de la parròquia de la Massana, com la Babota, la Corneta o la Simona de la Quera.

Entre altres coses més, Alfred Llahí va explicar històries de diferents personalitats de la parròquia, com mossèn Bordes i el doctor Vilanova i va fer un repàs de curiositats, com el nom de les fonts o de les cases.

La xerrada d’aquest dimarts tindrà lloc a l’antiga Casa Comuna. L’activitat és gratuïta prèvia reserva de plaça al 835693.