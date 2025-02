Alfonso Maltrana (FAN): “Marxem de Palma superant les expectatives i amb la sensació que encara hi ha marge de millora”

El tècnic de la FAN, Alfonso Maltrana, amb el president de l’entitat, Joan Clotet (FAN)

“Marxem de Palma (Mallorca) molt satisfets pel nivell mostrat per tot l’equip, hem sumat sis rècords entre absoluts i de 18 anys i a més sumem dues mínimes per al Campionat d’Espanya en els relleus”, assegura Alfonso Maltrana, director tècnic de la natació de la FAN, després de la participació tricolor al Campionat d’Espanya de Federacions en terres mallorquines.

Amb nou integrants de l’equip nacional, Andorra ha sumat sis rècords dels quals tres absoluts i tres de 18 anys. Així, Biel Cuen va aconseguir el rècord dels 200m lliures (sumant en aquesta distància dos rècords absoluts i dos de 18 anys) a més d’un rècord de 18 anys en els 400m lliures. Ara bé, la gran notícia del cap de setmana va ser el rècord absolut del 4x200m lliures, un millor temps que estava vigent des de fa 22 anys i que l’equip format per Max Suárez, Biel Cuen, Aritz Moreno i Arnau Segarra.

De fet, els relleus tricolors també van ser notícia en la distància del 4x100m mostrant el seu bon estat de forma assolint la mínima per al Campionat d’Espanya del mes de març. “Hem estat vuitens d’Espanya de Federacions en el 4x200m, el que vol dir que en l’àmbit de clubs encara podem estar més amunt, crec que podem dir que la feina s’està fent bé i que a escala d’equip i de país estem fent passes endavant”, ha afirmat el màxim responsable de la natació.





Gran nivell a dos mesos per al tancament de mínimes

“És una gran notícia que aquests temps arribin a aquesta alçada de la temporada; som a tres setmanes del Campionat d’Espanya Absolut i a dos mesos perquè es tanqui el període per a assolir mínimes pels Jocs dels Petits Estats i, això, vol dir que el millor moment de forma encara està per arribar”, ha destacat Maltrana, que no descarta que puguin arribar més mínimes de cara als Jocs d’Andorra 2025.