L’alexitímia afecta al 10% de la població mundial i majoritàriament a homes. Es defineix com la incapacitat d’identificar i expressar les pròpies emocions, la persona no té eines mentals per a etiquetar els sentiments. És a dir, pot estar molt enamorada de la seva parella però sentimentalment és incapaç de demostrar-ho, en tot cas ho farà amb fets observables, demostra el seu amor sent objectiva.

Aquesta falta d’expressió provoca que en moltes ocasions, tant el seu entorn social com la seva pròpia parella s’allunyin d’ella. La consideren freda i calculadora perquè no es guia per les emocions, sinó, per la lògica de les situacions, és a dir, pel raonament. Igualment és poc creativa ja que té poca imaginació, és massa realista.

Perquè et quedi més clar, és com una màquina, eficaç i obedient però no t’ho demostrarà amb afecte, de la seva boca no sentiràs mai paraules afectuoses ni rebràs abraçades, però no obstant això, pots comptar amb ella per a resoldre qualsevol dubte o problema que puguis tenir.

També dir, que de la mateixa forma que no pot identificar les seves emocions, també troba dificultats en interpretar les teves i conseqüentment, no entén molt bé les metàfores i les podria interpretar com una burla, així que has de ser clar i concís amb ella.

Això d’una banda i per l’altra s´ha d´entendre que és una malaltia però el seu origen és variable, pot ser innat o adquirit. En el primer és degut a una alteració neurològica i malauradament no té cura, no obstant això la segona més que una malaltia, es podria parlar d’un trastorn mental i com a tal, té possibilitats de recuperació total.

En aquesta segona variable la seva aparició ha estat per protecció, segurament a causa d’una experiència traumàtica o també a una depressió severa, la persona decideix desproveir a les emocions de sentiments, no les etiqueta de cap manera, és la seva forma de no tornar a patir, de no sentir-se enganyada socialment. Considera que si no hi ha expectatives, no hi ha desenganys.

