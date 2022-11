Àlex Rius, 6è a l’eslàlom FIS de Levi i millora de punts amb 28.89

Aquest diumenge s’ha disputat el segon eslàlom FIS de Levi del cap de setmana. Àlex Rius ha aconseguit un molt bon resultat en finalitzar 6è i, a més, millorar punts. L’andorrà ha marcat 28.89. Rius ha estat 6è amb un crono de 1.51.22, a 0.89 del guanyador, el finlandès Eduard Hallberg, que s’ha imposat amb 1.50.33. L’andorrà, a més, ha aconseguit millorar els seus actuals 30.23 punts FIS en marcar avui 28.89.

Els tècnics Fred Beauviel i Yago Antes han explicat que Rius ha realitzat una molt bona cursa, tot i que destaquen que hi ha marge de millora perquè comet algunes errades que no li permeten exposar “el nivell que té en sessions del traçat”. Amb tot, consideren que el resultat d’avui “confirma el bon treball d’aquestes tres setmanes”.

Així mateix, Bartumeu Gabriel no ha pogut entrar en la classificació després que fos desqualificat per un ‘cavallet’ a la part baixa després de fer una molt bona segona mànega. “Molt non nivell del Bartu avui, que li donarà confiança per a fer front als dos gegants que venen”, han valorat els tècnics.

Per la seva part, Xavi Cornella no ha pogut completar la primera mànega amb una sortida en el mur. Un error de línia, segons han informat els tècnics, l’ha fet sortir-se fora del traçat.

Demà dilluns es disputa un primer gegant. Dimarts, el segon.

Íria Medina i Carla Mijares disputen la Copa d’Europa de Mayrhofen

L’equip femení de tècnica de la FAE reinicia la competició i ho fa aquest dilluns i dimarts amb la Copa d’Europa de gegant i eslàlom que acull l’estació austríaca de Mayrhofen.

Carla Mijares i Íria Medina disputaran una de les proves. Mijares serà a l’eslàlom i Medina al gegant.

La primera cursa prevista és el gegant, que es disputa demà dilluns i que comptarà amb la presència de Medina. Per la seva part, al dia següent serà el torn de l’eslàlom, on Carla Mijares serà al punt de sortida.