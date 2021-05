Àlex Machado aconsegueix un podi de prestigi en el Trofeo Andrea Margutti

Àlex Machado (Valtex Racing Team) va aconseguir la segona posició de la categoria X30 sènior, del 32 Trofeu Andrea Margutti disputat en el traçat italià de Lonato, organitzat per la Parma Motorsport Organitation. La present edició del Trofeu Andrea Margutti va acollir a 260 pilots inscrits de diferents nacionalitats, en les quatre categories que van disputar la prova. De la totalitat dels inscrits 65 ho van fer en la categoria X30 sènior.

El pilot andorrà va fer el següent comentari sobre la climatologia: “Ha estat un veritable trencaclosques encertar els millors reglatges per a competir en qualsevol de les mànegues disputades. Quan estaves preparat per a asfalt sec, just abans d’iniciar la mànega es posava a ploure i a l’inrevés. En alguns moments la sort ha estat decisiva”.

En els entrenaments oficials la sort no va estar del costat del pilot de l’ACA Esport. Els inscrits en la categoria X30 es van repartir en tres grups, Machado va ocupar la setena posició amb un crono 49”099, a 2 dècimes del millor registre. Al final de les tres sèries disputades el temps del jove pilot de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA) va repetir la mateixa plaça aconseguida en la sèrie, però per una qüestió de reglament va passar a ocupar la 19a posició, en el moment d’establir les qualificatives que es disputaven a continuació. La part positiva és que la 19a posició esmentada no afectava directament el resultat final.

En les qualificatives Machado es va postular com a candidat al triomf

En les tres qualificatives disputades, el pilot de l’ACA Esport va estar sempre lluitant pel triomf. En la primera va aconseguir el 4t lloc, en la següent el 3r lloc, per a tancar amb un triomf en la sèrie final. Una vegada acumulada la puntuació de tots els pilots, l’andorrà va ocupar la 4a posició, empatat a punts amb el tercer, en la classificació total de les qualificatives. Aquesta 4a plaça li va donar opció a iniciar la prefinal en els llocs capdavanters.

En aquesta prefinal va ocupar la 5a posició després d’una lluita èpica entre els cinc primers classificats. Van travessar la línia d’arribada separats per menys de 3 dècimes. Amb aquest resultat, Machado no va tenir cap problema per a disputar la gran final.

Una final que va començar amb problemes per al pilot andorrà, però que va saber superar amb la seva experiència i esperit de lluita. De sortida es va situar en la primera plaça, però en el tercer revolt del traçat un dels rivals que venia per darrere el va treure de la pista. Els incidents es van succeir fins que es va trobar en la 6a plaça, però encara que amb molta carrera al davant.

La seva remuntada va ser espectacular fins a arribar a la lluita per la 2a posició amb Leonardo Megna. L’espectacular lluita entre tots dos es va decantar a favor de Machado per una diferència mínima, que no va arribar a les 2 dècimes.

Una vegada celebrada la cerimònia de lliurament de trofeus, el pilot de l’ACA Esport lamentava no haver pogut lluitar pel triomf, aquest era el seu comentari: “Després dels tocs de l’inici de carrera no em quedava una altra que tirar a mort per arribar als primers llocs. Fins a la segona posició vaig arribar relativament bé, però quan em va fer la sensació que encara podria estar en la lluita final pel triomf, em vaig trobar amb el rival que m’havia tret de la pista al principi. Em vaig centrar a superar-ho sense prendre riscos excessius, això va fer que el líder s’escapés definitivament”.

Machado va donar el 2n lloc per bo tal com s’havia desenvolupat el cap de setmana: “Ha estat un podi aconseguit gràcies al treball en equip. Des del dimarts vam treballar molt de valent per a millorar al màxim la nostra mecànica. Després es va ajuntar la climatologia tan variable… No hi ha cap que m’hagués agradat guanyar, però crec que la segona plaça és un bon resultat”.

Sense pràcticament temps de fer la maleta, Àlex Machado va agafar un avió cap a París. Aquesta setmana té la segona part d’un stage de la F4 en el circuit de Magny Cours, que en la seva opinió: “Em pot canviar la vida”.