Àlex Español, Jove Pilot de l’Automóbil Club d’Andorra

Àlex Español disputarà el Ral·li I Memorial Abel Puig, vàlid per al Campionat de Catalunya de Promoció, amb el suport del Programa de Joves Pilots de l’Automòbil Club d’Andorra. Serà la seva primera competició amb els colors de l’ACA Esport, a pesar que durant tota aquesta temporada ha estat seguint un pla de formació, fora de les carreres.

El ral·li organitzat pel Club Esportiu WRC Management és la primera prova del calendari del Campionat de Catalunya de Promoció-Trofeu Júnior, que la Federació Catalana d’Automobilisme ha posat en marxa aquesta temporada.

El Programa de Joves Pilots de l’ACA recorda els seus orígens

En la presentació del nou pilot del programa de formació de l’ACA, Toti Sasplugas (Secretari General de l’entitat), ha comentat: “El plantejament inicial era que Español entrés a formar part del nostre programa a l’inici de la pròxima temporada (2021), després de formar-se durant aquest any en diferents aspectes del món de la competició”.

Español va disputar les Gseries, en el Circuit Andorra i la Course de Côte a Font Romeu, no obstant això, la seva primera prova com a pilot de l’ACA Esport serà un ral·li de terra: “És cert que durant les últimes temporades el Programa de Joves Pilots ha estat enfocat a l’especialitat de la Muntanya. Però, cal recordar, que quan es va posar en marxa el programa, fa uns quinze anys, els pilots van disputar certàmens de ral·lis (Volant RACC sobretot). El principal objectiu és la formació, quedant l’elecció de l’especialitat a criteri del pilot”.

Español molt il·lusionat amb la nova etapa

El ja pilot de l’ACA Esport acudirà a Cervera amb ganes de saber on queda situat, respecte als seus rivals, després del treball fet fins al moment, així s’expressava: “Estar en el programa de l’ACA és un pas decisiu per a iniciar la meva trajectòria en el món de la competició. Arribo a aquesta primera prova, amb l’objectiu de donar-me a conèixer com a pilot d’Andorra i intentar posar en pràctica tota la informació que he rebut en els tests previs fets durant l’any. A veure que tal surt l’experiència”.

El jove pilot pensava començar a competir durant la temporada 2021. Encara que, la possibilitat d’afrontar el certamen de la FCA va canviar una mica els seus plans: “Sens dubte, el nou català de Promoció consta de 5 o 6 ral·lis, que a més és disputant sobre asfalt o terra. La idea inicial era competir en aquest campionat durant dues temporades, abans de fer el salt a un campionat de més envergadura. De tota manera veurem, potser es poden escurçar els terminis, cal anar superant etapes”. L’experiència és, gairebé segur, una de les mancances d’Àlex Español ara mateix. En aquest aspecte el seu equip el pot ajudar a “créixer” ràpidament: “Estic convençut. A la meva dreta en l’habitacle del Ford Focus 1.6, estarà Leites. Un copi que ha corregut proves del mundial (amb Joan Carchat) i que no fa ni una setmana va guanyar una prova del Campionat d’Espanya de Ral·lis de terra (amb Nil Solans). A més, també estarà pendent de les meves evolucions Alex Bercianos, que farà les funcions de coach i amb el qual hem fet diversos tests aquesta temporada”.

L’hora de la veritat arribarà a les 12.00 hores del dissabte (dia 3 d’Octubre), moment en el qual s’iniciarà el Ral·li 1r Memorial Abel Puig, des del parc d’assistència situat a l’interior del complex Els Silos de Cervera.