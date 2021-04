Àlex Español iniciarà a Lorca el 2021 amb l’objectiu d’aprendre

Àlex Español “Sito” començarà la temporada disputant el Ral·li Terres Altes 2021 a Lorca, prova vàlida per al Supercampionat (SCER) d’Espanya de ral·lis i la Copa d’Espanya de ral·lis de terra (CERT) de 2RM. El Jove Pilot de l’Automòbil Club d’Andorra disputarà la prova murciana al volant d’un Renault Clio Ral·li 5, preparat per l’equip Sandoval Racing, i amb Claudi Ribeiro “Leite” en el backet de la dreta de l’esmentada mecànica.

Després de guanyar el Campionat de Catalunya de Promoció i el Trofeu Júnior de la temporada 2020, i de proclamar-se campió de les GSeries 2021 (2RM), Sito i el seu equip es van veure en la tessitura de preparar una temporada, la 2021, que amb tota seguretat encara estaria condicionada per l’evolució del Covid-19. Després de valorar diverses opcions, sempre com a premissa principal que estaven immersos en un procés d’aprenentatge, l’elecció es va decantar per una mecànica nova, el Renault Clio Ral·li 5, pensada per a competir en ral·lis i un certamen de nivell nacional, com és el CERT.

L’expilot francès del WRC Nicolas Bernardi, actual “Entraineur National Rallye FFSA” i responsable de programa “Rallye Jeunes FFSA”, va organitzar un entrenament amb el guanyador del Rallye des Jeunes en el qual va participar el jove pilot andorrà. A partir d’aquell esdeveniment, Bernardi segueix molt de prop la trajectòria esportiva de Sito, aconsellant a l’equip en qüestions que considera de vital importància per a la seva progressió en el món dels ral·lis en particular i en el motorsport en general.

Per a començar Lorca, un ral·li amb 100 km de velocitat

En aquesta recta final de la pretemporada, la principal dificultat ha estat poder encaixar totes les peces del puzle que suposa iniciar un projecte nou. Una vegada decidit el cotxe i el certamen tot s’ha desenvolupat contra rellotge per a poder ser al parc tancat inicial del Terres Altes 2021.

A Lorca, Sito es trobarà amb els rivals que de manera habitual disputaran el CERT, durant la temporada. El ral·li començarà amb una especial de gairebé 25 km, que es repetirà dues vegades, i que servirà com a punt inicial de referència per a saber on està el tàndem Sito-Leite, respecte als seus rivals.

La cita organitzada per l’Automòbil Club de Lorca, constarà de 378,16 km, dels quals 101,44 km seran cronometrats, repartits en 6 especials (3 de diferents). El ral·li que es disputarà el dissabte (dia 24), a partir de les 8:30 hores, tindrà una jornada prèvia no menys intensa en la qual els equips, a més de passar les verificacions administratives i tècniques, faran la passada de reconeixements de les especials cronometrades.

El Renault Clio Rally5 el cotxe triat

Després de valorar diverses opcions per a la temporada 2021 (Volant RACC, Ral·lis a França, …) per un motiu o un altre al final van prendre la decisió d’apostar pel nou vehicle de Renault per a competir en ral·lis i per la Copa d’Espanya de Ral·lis de Terra. Han estat setmanes d’incertesa, en la qual també ha tingut a veure la situació sanitària que viu actualment França. D’aquesta manera comentava Sito el desenllaç d’una pretemporada que no ha estat fàcil, malgrat tot ha continuat entrenant amb regularitat: “Cert, hem fet sessions molt positives al volant d’un C2 proto a Basella i en aquests últims dies, amb el Clio, vam estar en el Ranxo Canudes (Gironella) fent tests més concrets pensant en Lorca”.

En la localitat murciana tindrà una prova exigent, però l’afronta amb optimisme: “Per a començar el ral·li em trobaré amb l’especial més llarga que he corregut en la meva trajectòria esportiva. Malgrat tot érem conscients que en triar el CERT, ens trobaríem amb moltes novetats, però d’això es tracta. La intenció és fer molts quilòmetres pilotant el Clío i agafar una experiència que ara no tenim per a afrontar pròxims reptes amb un objectiu més ambiciós”.

Així doncs, durant la jornada del dissabte (dia 24) Sito i el seu equip afrontaran el primer ral·li de l’any que s’iniciarà amb la incertesa de no conèixer el Clio, l’escenari, els rivals, … L’objectiu serà completar com més quilòmetres millor i treure les primeres conclusions de cara al futur pròxim.