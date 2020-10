Alertes lluminoses en el cotxe

Si s’encén l’alerta lluminosa de l’oli atureu el vehicle al més aviat possible. Comproveu que no hi ha fuites, i si n’hi ha, truqueu a l’assegurança o a un servei d’assistència en carretera.

Si s’encén la llum d’avís del sistema de frens és que us heu deixat posat el fre de mà o que hi ha una avaria. Si s’encén durant la marxa i el fre no està posat, reduïu la velocitat i atureu-vos amb compte. Comproveu el nivell de líquid de frens, si està per sota del normal, proveu els frens, i si funcionen circuleu amb cura fins a un taller.

Si s’encén el testimoni d’avís d’antibloqueig ABS, els frens continuaran funcionant, però les rodes posteriors podrien bloquejar-se. Si és així, convé circular amb compte fins a un taller.

La llum d’avís de la bateria indica que pot estar descarregant-se o que hi ha problemes en el sistema de càrrega. Si la llum roman encesa durant la marxa porteu el vehicle a un taller al més aviat possible.

La llum d’avís d’avaria del motor indica que hi ha una avaria en el sistema d’injecció, a l’elèctric i a l’encesa o a l’electrònic. És necessari acudir a un taller ràpidament.

La llum d’avís del líquid refrigerant indica que la seva temperatura és massa elevada o que el nivell és molt baix. Si fa pampallugues durant la marxa o roman encesa en arrencar el cotxe, atureu el motor i comproveu el nivell.

Per Tot Sant Cugat