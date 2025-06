Alerten del perill de l’expansió del seneci del Cap a pastures i boscos del Pirineu

Seneci del Cap (Foto d’arxiu/Xarxa Parcs Naturals)

El Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) ha alertat aquesta setmana de l’expansió del seneci, una planta invasora que ja és abundant en diverses zones de Catalunya. Tot i que alguns senecis són autòctons, altres han estat reintroduïts recentment pels humans i s’han convertit en una problemàtica. Aquest és el cas del seneci del Cap (Senecio inaequidens), ben conegut al Pirineu, però també del Senecio pterophorus, que recentment s’ha localitzat en molts espais naturals del litoral i el prelitoral català.

Pel que fa al seneci del Cap, és originari del sud d’Àfrica i s’ha adaptat fàcilment als climes temperats de la mediterrània. Els darrers anys, a causa de les temperatures cada cop més suaus de l’hivern, s’ha reproduït a les àrees de muntanya i ha afectat la ramaderia, perquè és tòxic per al bestiar. La planta també repercuteix en l’ecosistema i pot incidir en la conservació dels prats de pastura pirinencs, que són un important refugi de biodiversitat. Actualment, abunda localment al nord-est de Catalunya, i es troba de manera aïllada en algunes zones del País Basc, Astúries i l’est de Castella i Lleó.

El CREAF constata que el seneci del Cap també ha arribat a alguns dels espais pilot del projecte europeu Life Pyrenees4Clima, a la Cerdanya i al parc natural de l’Albera. “Actualment estem avaluant, juntament amb la Facultat de Veterinària de la UAB, si el seneci representa un risc per a aquestes zones, ja sigui per la seva capacitat d’empobrir el valor farratger de les pastures naturals o pels possibles efectes sobre el bestiar”, ha explicat Diana Pascual, investigadora del CREAF. I ha afegit: “A més, també volem identificar quina gestió forestal, ramadera i de pastures és més eficaç per a controlar-ne la proliferació”.