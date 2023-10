Alerta taronja per pluges intenses i groga per ventades

Mapa d’alerta taronja per pluges i groc per ventades (Servei Meteorològic)

Activat l’avís taronja per precipitacions intenses i abundants a partir de la tarda i fins ben entrada la mitjanit d’avui dijous per l’arribada de dues pertorbacions atlàntiques, la Babet i l’Aline. El servei meteorològic nacional també ha posat en marxa l’alerta groga per ventades.

Així doncs, la previsió meteorològica també contempla la possibilitat que vagin acompanyades de tempesta i fortes ràfegues de vent especialment en zones altes. Quant a les temperatures màximes, a Andorra la Vella s’arribarà als 15ºC, a 1.500 la temperatura serà de 12ºC i 7ºC al Pas de la Casa.

Protecció Civil demana precaució a la població amb les activitats a l’exterior i que es limitin els desplaçaments. També ha recomanat treure els objectes que puguin caure dels balcons i que es tanquin tant les portes com les persianes dels habitatges.