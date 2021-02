Alerta sobre estafes telefòniques a establiments comercials des de números de telèfon estrangers

El Cos de Policia ha rebut aquest dissabte un parell de denúncies verbals alertant d’una presumpta estafa telefònica a establiments comercials.

El “modus operandi” seguit, segons explica el Cos de l’Ordre en un comunicat, és el següent: alguna persona vinculada amb l’establiment rep una trucada telefònica d’un número de l’estranger, on se’ls manifesta que en breu els trucaran d’una agència de paqueteria per tal de gestionar l’enviament/recepció d’un paquet, i que per aquest servei han de realitzar un pagament de diners per mitjà de tarja de crèdit.

Si mai es rep alguna trucada des de números de telèfon desconeguts, amb els fets esmentats anteriorment, no s’ha d’efectuar cap tipus de pagament al respecte, i posar-ho en coneixent del departament de Policia, als telèfons 872000 o 110.