Alerta! Segons un estudi, per Nadal creix el risc de fractura de penis (no és broma)

Un home amb dolor a les parts “nobles” (krakenimages.com / freepik)

Se n’ha fet ressò el digital de RAC1: “Nadal, Sant Esteve, Cap d’Any, Any nou, Reis… Són dates màgiques i especials que pràcticament tothom celebra de la millor manera que pot. I si pot ser en la màxima intimitat, encara més màgic. Bé, això… sempre que no li passi res a la vareta màgica”.

Recentment s’ha publicat al British Urology Journal International l’article “Fractures de penis: el preu d’un bon Nadal”, que revela l’increment que s’observa per festes d’aquesta emergència mèdica en la qual les regions del penis que produeixen ereccions es trenquen, generalment com a resultat d’una flexió contundent durant les relacions sexuals excessivament apassionades, expliquen des del digital català.

“La fractura de penis existeix; per sort no és gaire freqüent, però pot passar”, diu Eduard Ruiz Castañé, uròleg i andròleg, director del Servei d’Andrologia de la Fundació Puigvert. “En estat de flacciditat és molt difícil que es trenqui el penis perquè està bastant protegit. Un impacte directe li pot fer mal, però no el trencaria. En erecció sí que es pot trencar, i, de fet, no és una cosa gaire difícil que passi”, apunta el doctor.

“Aquesta lesió acostuma a passar durant el sexe salvatge, sobretot en posicions en què no hi ha contacte visual directe amb la parella”, assegura el doctor Nikolaos Pyrgides, uròleg de la Universitat Ludwig Maximilian de Múnic i autor principal de la investigació.

Les fractures acostumen a fer un so de trencament ben audible, seguit d’un dolor intens, pèrdua ràpida de l’erecció, inflamació i contusions greus. “Quan els pacients van al metge, tenen el penis que sembla una albergínia“, afegeix, gràficament, Pyrgides.

RAC1 segueix remarcant en el seu article que “davant la sospita que la intimitat i l’eufòria de les festes podrien ser un factor de risc per a aquesta mena de lesions, Pyrgides i el seu equip van examinar les dades hospitalàries de 3.421 homes que van tenir fractures de penis a Alemanya entre el 2005 i el 2021.

L’estudi va trobar que aquestes lesions eren més freqüents durant l’època nadalenca. De fet, “si cada dia fos Nadal, a Alemanya hi hauria hagut un 43% més de fractures de penis”, comenta Pyrgides.





No només Nadal

Segons el digital català, els autors han descobert que els caps de setmana i durant les vacances d’estiu també creix la incidència de fractures.

“La majoria dels trencaments són en escenaris no convencionals, com ara durant les relacions extramatrimonials o quan es practica sexe en llocs inusuals”, va dir Pyrgides, tot afegint que aquests escenaris són més probables quan els homes s’acosten a la mitjana edat.

L’investigador aconsella a les parelles que siguin conscients del risc de lesions i que tinguin precaució de cara a Nadal. “Si passa, hauríeu d’anar al metge com a urgència absoluta, perquè si no us atenen, hi podria haver complicacions a llarg termini”, acaba assenyalant l’article de RAC1.