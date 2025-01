Alerta sanitària per possible presència d’Escherichia coli en un formatge de llet no pasteuritzada provinent de França

Imatge de dos formatges que podrien estar afectats (SFGA)

El Ministeri de Salut, mitjançant l’Àrea de Seguretat Alimentària i Entorn (ASAiE), ha rebut una alerta alimentària a través del Sistema d’Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos de la Unió Europea (RASFF) en referència a la possible presència d’Escherichia coli productor de toxina Shiga (STEC) en un partida formatge de llet no pasteuritzada provinent de França.

Els productes afectats són les peces de formatge Morbier AOP 45 JOURS de la marca Jean Perrin, amb GTIN 3324440316918 i 3324440317717 i data de caducitat entre el 08/01/2025 i el 14/03/2025. Aquests formatges han estat comercialitzats entre el 21 de novembre de 2024 i el 16 de gener de 2025.

Com a mesura de precaució, el Ministeri de Salut ha requerit, als establiments que comercialitzen aquest producte, la retirada immediata d’aquest. A més, el Ministeri recomana a totes les persones que hagin adquirit formatge Morbier de llet crua amb aquestes dates de caducitat que s’abstinguin de consumir-lo i el retornin al punt de venda.

Escherichia productor de toxina Shiga (STEC) pot provocar diarrea (de vegades sanguinolenta), dolor abdominal i vòmits, acompanyats o no de febre, en la setmana següent al consum de productes contaminats. Per aquest motiu, les persones que hagin consumit els productes esmentats anteriorment i que presentin aquests símptomes han de consultar el seu professional mèdic referent, el servei de permanències mèdiques o el servei d’urgències, informant d’aquest consum, així com del lloc i de la data de compra. Si no apareixen símptomes en els 15 dies posteriors al consum dels productes en qüestió, no és necessari consultar un professional mèdic.