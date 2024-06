Alerta sanitària per la retirada d’un lot de bonítol del nord amb oli d’oliva de la marca Carrefour

Aquest és el tipus de bonítol que ha despertat totes les alarmes

El Ministeri de Salut ha tingut coneixement a través del RASFF (Sistema d’Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos) d’una alerta sanitària en relació amb el producte “Bonito del Norte en aceite de oliva”, marca Carrefour Extra en envàs de vidre de 280 grams, per la possible presència de cossos estranys (fragments de vidre). El lot concernit és el L-1827. El Ministeri ha informat els establiments afectats que com a mesura de precaució procedeixin a la seva retirada.

Així mateix, el Ministeri de Salut aconsella a totes les persones que hagin pogut adquirir el producte d’aquest lot s’abstinguin de consumir-lo i el retornin al lloc de compra. Aquest consell afecta, exclusivament, al lot i referència indicats, la resta de productes i lots no es troben afectats.