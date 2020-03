El Ministeri de Salut ha tingut coneixement, a través de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), que l’empresa alemanya Wöhlk Contactlinsen GmbH ha retirat del mercat el lot 20290605400 de les lents de contacte Zeiss CONTACT Day 30 AIR spheric. D’acord amb la informació facilitada per l’empresa, han tingut coneixement d’un incident en què aquestes lents de contacte van causar una sensació de coïssor a l’ull quan es col·locaven per primer cop just després d’haver-les extret del blíster.

La companyia indica que no pot descartar la possibilitat que la solució de condicionament utilitzada en el lot 20290605400, per omplir el blíster de les lents de contacte en el procés de fabricació, estigués defectuós, fet que causaria la sensació de picor i envermelliment de l’ull.

Recomanacions:

Informació pels professionals sanitaris dels establiments d’òptica

Si disposeu al vostre establiment del lot afectat, retireu els productes de la venda i contacteu amb el distribuïdor.

Informació pels pacients

Si disposeu del lot de lents de contacte Zeiss CONTACT Day 30 Air Spheric anteriorment referenciat:

-No les utilitzeu i contacteu amb l’òptica on les vau adquirir.

-Si experimenteu molèsties als ulls, contacteu amb el vostre metge.

Si les vostres lents no es corresponen amb el número de lot citat anteriorment no us afecta aquesta nota informativa i les podeu utilitzar amb tranquil·litat.

En el document adjunt podreu trobar els lots afectats.