Alerta per risc elevat d’incendi forestal al sud i al centre del país

Risc alt d’incendi forestal al sud i al centre del país . A l’espera d’una petita treva de les altes temperatures de cara a la tarda i aquest diumenge, Protecció Civil recorda que no s’han de llançar ni llumins ni burilles enceses i que si es va a la muntanya cal recollir bé totes les deixalles.

A més, recomana consultar l’estat de les barbacoes i només fer foc en els llocs autoritzats.

Els Bombers alerten que venim d’un maig sec i un juny molt humit, amb la qual cosa la vegetació ha crescut exuberant.

El bomber responsable de la secció forestal, Pere Pons, afegeix que, encara que la situació no és com la del 2019, “tenim molta quantitat de combustible fi que ha crescut de forma molt ràpida i qualsevol situació d’altes temperatures i sequera podria fer que hi hagués problemes d’incendis que s’expandirien molt ràpidament”.

Tot i que hi ha una mica de marge per encarar bé l’estiu, des del cos es demana molta precaució: “No ens podem relaxar i pensar que l’estiu està salvat”.