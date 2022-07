Alerta i incertesa amb les trucades que donen cita per a la quarta dosi de la vacuna Covid

Les estafes via telefònica o per Internet estan a l’ordre del dia i, cada cop, són més els paranys que els hackers fan servir per a delinquir i enredar a la ciutadania. En aquest sentit, el Govern d’Andorra ha fet saber a través del Twitter corporatiu que s’estarien fent trucades fraudulentes a persones que, hipotèticament, els pertocaria rebre la quarta dosi de la vacuna contra la Covid.

Durant la jornada d’aquest divendres nombroses persones haurien rebut trucades telefòniques en les quals se’ls ha demanat dades personals. Els hackers que, sembla, han dit ser treballadors del ministeri de salut demanaven les dades i, aleshores, enviaven un missatge SMS. Si es clicava l’enllaç de l’SMS, en aquest moment, és quan podien accedir al mòbil de les víctimes.

Aquesta pràctica fraudulenta ha estat posada en coneixement tant de la policia com d’Andorra Telecom. El govern recomana no donar dades a trucades que no es tingui per segur que són de l’administració o de les autoritats sanitàries.

També podria estar passant a Espanya

Segons ha pogut saber Fòrum.ad, aquest fet també podria estar succeint a Espanya perquè s’ha tingut accés a un missatge que va circulant per les xarxes. Fins i tot no s’hauria de descartar que aquest fil de missatges hagués traspassat fronteres, arribant a Andorra, després de propagar-se per l’estat espanyol.

Aquest missatge diu literalment això:

“Están llamando supuestamente del Ministerio de Salud para la cuarta Dosis de refuerzo. Os dirán todos los datos: mail, dirección, teléfono, etc. Después piden que les deis un código que te mandan por SMS (para hackear el móvil). Si no se lo das cortan. Así hackean. Para que aviséis a familiares, amigos etc. Lo acaban de pasar en la plataforma de sanidad”.