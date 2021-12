A partir d’aquest diumenge els viatgers provinents del Principat hauran de dur a terme una quarantena de deu dies en cas de no estar immunitzats, perquè no han rebut la pauta completa de la vacunació o no han passat la malaltia.

Un període que es podrà escurçar a cinc dies amb una prova diagnòstica negativa. França, Dinamarca i Noruega també s’inclouen en aquesta llista.