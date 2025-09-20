Alemany, la mel catalana que esquiva els aranzels i triomfa al món

En un comerç mundial farcit de preguntes, Alemany sembla tenir totes les respostes. Aquesta productora catalana de torrons i mel ha esdevingut un referent en esquivar el conflicte aranzelari engegat per Donald Trump. Els quasi 150 anys d’història que acumula l’han dotat d’un pedigrí a l’hora de salvar situacions de màxima dificultat. Aquest 2025 confien a facturar uns sis milions d’euros, és a dir, un increment del 10% interanual. Ho faran, a més, amb una política d’exportació diversificada, segura i innovadora. Dit d’una altra manera: mentre el món conté la respiració amb les barreres de Trump, Alemany preveu créixer tant sí com no.
Això no vol dir, però, que siguin aliens a les notícies que arriben des de la Casa Blanca. Els Estats Units es troben entre els tres principals compradors de la companyia d’Os de Balaguer (Lleida), juntament amb Corea del Sud i el Regne Unit, històricament el seu principal mercat internacional. Tanmateix, cap dels tres països comparteix continent amb l’altre. Una estratègia de diversificació que va en sintonia amb la premissa de “no posar tots els ous en la mateixa cistella” que van defensar tant el conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper, fa unes setmanes a VIA Empresa, així com també la directora en cap d’Àsia-Pacífic a Natixis, Alicia García-Herrero.
Fins ara, un altre tret en comú era l’estabilitat que imperava a tots tres països. Però, aleshores, va arribar el terratrèmol Trump. “Des de llavors hi ha una mica de nervis”, reconeix Ferran Alemany, propietari de l’empresa lleidatana. Aquesta intranquil·litat té a veure amb la inquietud que indueixen els aranzels. Fins ara només són un fantasma que planeja pel comerç mundial, sense cap especificació.
“Tenim una gran incertesa. No sabem si s’haurà de pagar un tribut i de quin grau consistirà”, reiterava Alemany quan es realitzava aquest reportatge, fa uns dos mesos. Serà el seu client importador nord-americà qui els hi haurà de notificar, un cop la mel que exporten passi per la duana estatunidenca. Com molts, l’empresari viu aquesta circumstància amb un neguit que el porta a pronosticar que tot plegat “no pot anar bé de cap de les maneres”.
Alemany preveu un “petit descompte addicional” als seus importadors de mel estatunidencs, els quals suposen poc menys d’un 5% de la seva facturació
Per aquesta raó, Alemany ja es prepara per a un hipotètic nou escenari comercial. No han volgut fer cap estudi ni estimació perquè “Trump fa moltes coses radicals” i ja no es creuen les seves ziga-zagues. Més aviat, han planificat la seva reacció un cop arribin les noves tarifes. L’empresa balaguerina té contactes arreu del país, ja que acut sovint a fires com l’Expo West, que els ha proporcionat clients amb qui mantenen una estreta relació. “No ho hem pactat encara, però si realment s’apliquen aranzels de volum, farem un petit descompte addicional per a ajudar-los”, revela.
És una solució per a evitar frenar el ritme de vendes. Els EUA suposen poc menys del 5% de la facturació total d’Alemany, però és un mercat en constant creixement i que estava a punt de convertir-se en el seu principal comprador estranger. “Si l’importador té la incertesa de quins seran els costos, no podrà donar un preu adequat als seus clients i, per tant, això frenarà el futur”, conclou l’empresari. L’objectiu és evitar que el consumidor final noti el menys possible l’impacte dels aranzels.
Corea del Sud, el gran referent
Si bé moltes empreses catalanes s’hauran d’enfrontar a un dilema similar del d’Alemany, aquesta companyia familiar és un referent pel que fa a solucions innovadores per a esquivar barreres comercials. El gran exemple és Corea del Sud, un dels 15 països als quals exporta la firma lleidatana. No obstant això, la gran idea la van trobar l’any passat, quan un client sud-coreà va conèixer la seva mel a Alimentària i va fer una compra “molt maca” de cara a Nadal. Aquest 2025 l’ha repetit.
El problema es troba als aranzels del país asiàtic. Amb l’objectiu de protegir els apicultors locals, Seül aplica un tribut del 20% a la mel importada de l’estranger. A partir de les 400 tones, però, la taxa es dispara al 200%. Amb un matís: tots dos gravàmens estan imposats únicament a la mel pura.
Un cop es va assabentar d’aquesta particularitat, Alemany va proposar una idea. En lloc d’oferir únicament mel, intentarien vendre un ventall de productes que aportessin un “valor afegit” a la matèria primera: des d’una crema d’ametlla feta amb mel i cacau (i sense cap additiu) fins a un complement alimentari que barreja mel i pròpolis d’abella, a més d’un vinagre que duu mel com a condiment. “Aquests productes els van encaixar. Es van emportar una mostra fa unes setmanes i sembla que serà una referència molt interessant de cara a Nadal”, explica el propietari.
Gràcies a productes derivats de la mel, com una crema d’ametlla, un vinagre o un complement alimentari amb pròpolis d’abella, Alemany ha aconseguit esquivar els aranzels de Corea del Sud
La idea ha permès, a Alemany, mantenir el seu ritme de facturació a Corea del Sud i estalviar-se, a més, el cost de les barreres. És a dir, no se’ls aplica cap aranzel. L’empresa no ha renunciat a vendre’ls mel pura, però té molt present el topall marcat pel govern nacional i està explorant presentar més productes derivats de la matèria primera en un futur pròxim. D’aquesta manera, podran comprometre’s a continuar augmentant la facturació anual.
Encara que innovadora, aquesta mesura no es pot replicar als Estats Units. “L’aranzel sud-coreà està pensat per a protegir la mel local, mentre que el nord-americà aplicarà indistintament a tots els productes d’alimentació”, aclareix Alemany. Tot i això, la solució sí que es pot aplicar a països com Mèxic. Allà la política és semblant de la de Seül, de forma que el concepte pot funcionar igualment. Ja és tota una recepta d’èxit provat per a endolcir l’incert futur del comerç mundial.
