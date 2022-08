Alcoholèmia, maltractaments i tinença de droga, els motius de les 10 detencions de la setmana passada

Durant tota la setmana passada han estat 10 les persones detingudes al Principat per diferents motius. En controls d’alcoholèmia han estat arrestats 4 homes i una dona per donar positiu, sobrepassant el límit permès.

Una altra detenció va tenir lloc a la frontera del DCNJ. Es tracte d’un home no resident, de 18 anys, que es trobava en possessió de 0,9 grams d’speed. L’individu accedia al Principat en un turisme particular.

Així mateix, també es va detenir a la frontera del DCNJ, a un home no resident, de 25 anys, en possessió d’1,4 grams de “ChloroMethCathinone”, una substància provinent de la Catinona (component similar a l’amfetamina). L’interessat accedia al Principat en un turisme particular.

També a la frontera del DCNJ de Porta, es va detenir a un home no resident, de 32 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic –falsa identitat-. L’interessat es va identificar mitjançant un document i, verificada la seva identitat, en els fitxers informàtics, es va constatar que havia estat controlat en cinc ocasions anteriors identificant-se verbalment amb una altra identitat, motiu pel qual ha estat detingut per la Policia.

Una altra de les detencions de la setmana passada va ser la d’una parella per haver maltractat físicament i, també, haver retingut a la seva filla. Una detenció de la qual ja n’ha informat amb anterioritat aquest mitjà.