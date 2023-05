Alcohol i tòxics al volant, alteració de documents i conduir amb el permís retirat, altres detencions de la setmana

Un control d’alcoholèmia (Policia d’Andorra)

Aquesta setmana, la Policia ha detingut un home, de 44 anys, per conduir amb el permís retirat, quatre persones més d’entre 23 i 47 anys per conduir sota els efectes de l’alcohol amb taxes superiors a 0,80, i un altre home de 25 anys per positiu en tòxics al volant.

En un control a la frontera del riu Runer, la Policia va arrestar a inicis d’aquesta setmana una dona de 26 anys i no resident en possessió de 0,6 grams d’MDMA. També duia 7,5 grams de marihuana.

Els darrers dies la Policia també ha detingut dues dones, de 39 i 40 anys, com a presumptes autores de delictes contra la seguretat en el tràfic jurídic per presentar documents d’activitat laboral amb dades alterades amb l’objectiu d’obtenir el permís de residència i treball.