Albert Marquet, nou president del Consell d’Alcaldes de l’Alt Urgell

Constitució del Consell d’Alcaldes de l’Alt Urgell per a la legislatura 2023-2027 (RàdioSeu)

El Consell d’Alcaldes de l’Alt Urgell ha celebrat el seu primer ple de la legislatura 2023-2027, a la sala d’actes del Consell Comarcal. L’assemblea ha escollit el batlle de Montferrer i Castellbò, Albert Marquet, com a nou president de l’òrgan que aplega tots els màxims responsables municipals de la comarca. Marquet pren el relleu de Rosa Fàbrega, alcaldessa de les Valls d’Aguilar.

En aquesta primera reunió s’ha parlat dels principals reptes conjunts que afronten els municipis de l’Alt Urgell per la nova legislatura. Així, a l’ordre del dia s’hi ha inclòs l’actualització d’informació pels alcaldes i alcaldesses pel que fa a l’estat actual dels projectes estratègics FEDER Impulsa Energia i Camina Pirineus. Les explicacions les ha ofert el tècnic de Medi Ambient del Consell Comarcal, Fredi Garcia. Albert Marquet ha assenyalat que els dos plans ja estan “pràcticament acabats” i que ara caldrà vetllar perquè les moltes actuacions que s’han fet es mantinguin correctament, tant pel que fa a la modernització de l’enllumenat públic com a la xarxa de camins amb què la comarca es vol posicionar com un referent del senderisme al Pirineu.

En un altre punt, s’ha presentat l’Oficina de Transició Energètica per part d’Albert Tomàs, tècnic responsable d’aquest servei al Consell Comarcal. En aquest punt, s’ha debatut quins serien els millors emplaçaments per a ubicar plantes solars de cara a garantir un millor subministrament d’energia neta. Marquet ha subratllat que no cal que cada municipi disposi de la seva pròpia planta i que l’objectiu és trobar els llocs més adients per a després bolcar l’electricitat generada cap a la xarxa, ja sigui de PEUSA o d’Endesa.





Estudi d’una cooperativa sobre l’habitatge

De la seva part, Anna Rosset, coordinadora d’Habitatge i Regeneració Urbana de la cooperativa Femmes, ha parlat del Pla Estratègic d’Habitatge de la comarca que proposen des d’aquesta entitat. Rosset ha exposat als alcaldes les seves conclusions d’una diagnosi que han elaborat. Entre d’altres dades, afirma que entre 2011 i 2021 la població de l’Alt Urgell es va reduir un 7% i que el conjunt de l’Alt Pirineu ha perdut un 6% d’habitants. Tot i això, l’estudi admet que hi ha “realitats molt dispars”, ja que mentre municipis com la Seu han incrementat la població n’hi ha d’altres on s’ha reduït fins a 25%. En aquest segon apartat, ha esmentat Cava, Josa i Tuixent i la Vansa i Fórnols, mentre que per a Arsèguel, Organyà, les Valls d’Aguilar i les Valls de Valira xifren el retrocés en un 15%. El treball també apunta que “17 dels 19 municipis de la comarca disposen d’oferta d’habitatge però a només 3 n’hi ha de lloguer”, i que mentrestant “la venda d’habitatges al 2022 s’ha incrementat un 35%” respecte a l’any anterior i que, d’aquestes vendes, el 80% són immobles de segona mà.

La cooperativa, d’altra banda, calcula que un 18% d’habitatges de la comarca estan buits i que, dels que estan utilitzats, el 25% estan en règim de lloguer, cinc punts més que la mitjana catalana. El treball també fa referència a conceptes com l’escassa oferta d’habitatges de protecció oficial, l’existència d’habitatges de la SAREB, la concentració a la Seu d’Urgell dels ajuts al lloguer, l’existència també a la capital comarcal de convenis per a oferir pisos a preu assequible i, finalment, l’impuls de borses d’habitatge.





Celestí Vilà es presenta als alcaldes com a representant a la Diputació

Entre els participants a la reunió hi havia l’alcalde d’Organyà, Celestí Vilà, que aquesta legislatura s’estrena com a diputat per l’Alt Urgell a la Diputació de Lleida, després que el seu grup, Junts, va guanyar l’escó corresponent al partit judicial de la Seu. Vilà ha informat a la resta de batlles sobre la nova composició de l’ens provincial, en què l’equip de govern el conformen ERC, el PSC i Pacte Local, mentre que Junts-Impulsem i el PP són a l’oposició. També ha detallat quines són les comissions de treball i els objectius que tenen per a aquesta legislatura.

En aquest sentit, Celestí Vilà s’ha ofert als alcaldes i alcaldesses de l’Alt Urgell, “independentment del color polític”, per a traslladar a la Diputació les necessitats que tinguin als seus respectius ajuntaments. El batlle ganxo ha explicat que “des de Junts-Impulsem treballarem per la Plana, pel Pirineu i per l’Aran” amb “una oposició activa i constructiva”.

Al respecte, Vilà ha manifestat que “només si treballem units podrem aconseguir el millor per al territori”. Prova d’això, afirma, ho és el Programa Arrelament, impulsat per la Generalitat i que busca fixar la població al territori i que la gent tingui les mateixes oportunitats a tot arreu. Organyà, Cabó, Fígols, Alinyà i Coll de Nargó, han estat escollits per a dur a terme el primer pla pilot del programa Arrelament a l’Alt Pirineu i Aran.