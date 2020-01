L’especial que portava als participants fins a la jornada de descans de Ryadh, era la més llarga de les disputades fins ara 477 km. Albert Llovera-Marc Torres-Ferran Marco (Iveco del Team de Rooy-Petronas), l’han superat amb una actuació calcada a la de dies precedents, mantenint la regularitat entorn de la 15a plaça i travessant la línia d’arribada en una meritòria 18a plaça, amb el mateix crono (6h16’05”), que el seu company d’equip Michel Becx.

Destacar que un total de 10 equips (entre 11è i el 19è) han travessat la meta en un marge de 35’, un fet que deixa clara la igualtat dels equips que lluiten per entrar en el top10.

L’armada russa dels Kamaz, encapçalada per Andrey Karginov, segueix forta, malgrat que han perdut a uns dels seus efectius. Precisament Nikolaev, defensor del títol aconseguit l’any passat, ha hagut de deixar la prova a causa dels problemes mecànics del seu vehicle.

Així doncs, Karginov ha aconseguit el seu segon triomf a l’Aràbia Saudita, seguit a 4’21”, pel seu company Shibalov i a 12’32” per un Viazovich (Maz) que es resisteix a perdre la tercera plaça de la general.

Amb tot, les diferències es continuen ampliant en aquesta general provisional a favor del guanyador del 2014 (Karginov), ben protegit pel seu company Shibalov a 19’14”, mentre que Viazovich ja perd 36’30”. Destacar que el quart classificat, Ales Loprais, està a gairebé 2 hores de Karginov.

Llovera-Torres-Marco, arriben a Riyadh mantenint la 14a posició en la general a 5h11’02”, del líder Karginov. Queda molta carrera per superar, l’objectiu serà mantenir la regularitat mostrada fins al moment. El rival més pròxim el tenen a gairebé 1 hora.

“En la meva vida havia vist tanta sorra.”

En aquesta 6a etapa, Llovera-Torres-Marco, ha anat oscil·lant entre la 13a i la 20a posició en els diferents punts de pas controlats pels organitzadors.

Com queda dit, les forces estan molt igualades entre els equips que lluiten per a situar-se entre els deu millors de la provisional. Una diferència de 10’, en els parcials, poden suposar dues o tres posicions en la classificació.

Segons el pilot del IVECO 517, l’etapa ha estat una vegada més molt complicada: Sobretot ha estat molt llarga, més de 6 hores competint, en la qual obstacle a superar han estat les dunes. Ens hem enganxat només una vegada i donada la dificultat que tenia el recorregut està molt bé. En la meva vida havia vist tanta sorra.

Continuem avançant i ara aprofitarem al màxim la jornada de descans. Cal recuperar forces. La moral la tenim intacta.

Una jornada de descans molt esperada per tots

Al final d’aquesta 6a etapa, els pilots i tècnics dels diferents equips podran posar una marxa menys en el moment de preparar la següent jornada.

Seran unes hores de relaxament molt esperades i necessàries, tenint en compte l’esforç realitzat en els sis dies anteriors i sobretot en el que els queda per davant.

En aquesta segona part del Dakar Saudita, els participants que resten en competició prendran rumb al sud del país, per a després tornar a pujar per a celebrar la fi de festa a Quiddiya.

En les 6 etapes que queden (de la 7a a la 12a) hauran de superar un total de 2700 km cronometrats i 1422 km d’enllaç. Un detall, l’etapa més llarga del ral·li es disputarà el diumenge (dia 12), és a dir, just després del dia de festa.