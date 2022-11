Albert Llovera torna al Dakar, com a pilot de Ford Trucks España i amb dos copilots de luxe

Ford Trucks España ha presentat oficialment al seu nou ambaixador de la marca, Albert Llovera. Durant l’esdeveniment, celebrat a Madrid aquest dimarts (dia 29), el pilot, conegut per les seves múltiples activitats esportives en l’àmbit dels ral·lis i els raids, ha presentat també el seu projecte per al Dakar 2023, prova que comptabilitzarà la seva vuitena participació (tercera a l’Aràbia Saudita) en la cursa que centra l’atenció, tant d’aficionats com de mitjans de comunicació al principi de cada temporada.

Margot Llobera (navegant) i Peter Vojkovsky (mecànic) compartiran l’habitacle del Ford amb l’Albert

Com és habitual en els vehicles anomenats “monstres del desert”, seran dos copilots els que s’ubicaran a l’habitacle del Ford. Per un costat Peter Vojkovsky, que serà el responsable de cuidar la mecànica mentre que la seva neboda, Margot Llobera, tindrà la responsabilitat de guiar a l’Albert per les “carreteres” del desert. Margot, acostumada en les competicions de moto, viurà la seva segona experiència com a copilot navegant en un vehicle de quatre o més rodes.

L’equip txec FESH FESH tornarà a ser el que s’encarregarà de revisar de dalt a baix el Ford i deixar-lo en les millors condicions per a afrontar l’etapa de cada dia.

De les platges de la Mar Roja, al Golf Pèrsic, a Dammam, en 13 dies (del 31 desembre al 15 de gener

El recorregut del Dakar 2023 es presentarà el pròxim dijous, dia 1 de desembre, a París. Amb tot, s’han filtrat alguns detalls del recorregut que, a priori, sembla que serà més complicat que en l’anterior edició. En principi seran tres jornades més que en el 2022, els participants travessaran en diagonal l’Aràbia Saudita, des del “Sea Camp” a la Mar Roja fins a arribar a Dammam. Aquesta diagonal tindrà dues variants importants, la primera per a arribar a la zona muntanyosa del nord-est de l’Aràbia i la segona, en la recta final del ral·li, per a passar pel “Empty Quarter”, en la zona desèrtica del sud-est del país.

José Luis Quero, CEO de Ford Trucks España elogia els valors associats al pilot d’Andorra la Vella

Mitjançant aquest acord amb Albert LLovera, la marca de l’oval pretén expressar els valors d’esforç, sacrifici i companyonia amb els quals s’identifica; valors associats a la figura d’aquest esportista andorrà, però també intrínsecs a la professió de transportista. En paraules de José Luis Quero, CEO de Ford Trucks España: “Albert Llovera encarna tot allò que considero important en l’equip humà que dirigeixo i que intentem traslladar als nostres clients amb el nostre eslògan de “Compartim la càrrega”. La seva història personal ho diu tot. És una persona a la qual no existeixen els límits, malgrat la seva discapacitat, i que gaudeix al màxim amb tot el que fa. La seva capacitat de sacrifici és un exemple per a tots.”

I afegeix: “Però és que, a més, és un tipus involucrat en múltiples projectes socials, a través de la seva cooperació en programes de recerca en l’àmbit de les discapacitats o la seva col·laboració amb Unicef. Crec que no podríem haver trobat millor ambaixador que ens representi.”

Albert Llovera no es marca objectius quant a resultats

Albert Llovera ha volgut destacar: “Aquest ha estat un acord cuinat a “foc lent”. Des de les nostres primeres converses va sorgir una bona connexió entre totes dues parts, amb molta disposició a trobar punts de trobada i plantejar projectes interessants que van més enllà de la meva activitat esportiva. És molt important treballar amb gent amb la qual et sents a gust i estic segur que aquest serà el cas, ja que m’han transmès molta il·lusió i energia i compartim molts dels valors que intento promoure, com la companyonia, el treball en equip, la capacitat de superar adversitats, l’alegria…

“15è entre els camions al final? Em resulta difícil establir una posició per al final del Dakar. És una carrera única i cada participació, cada etapa, és una incògnita. Només puc dir que ens hem preparat per a ser competitius i estar el més amunt a la classificació que puguem. En qualsevol cas, tinc plena confiança que l’equip està treballant al màxim per a poder aconseguir grans coses”.

Llovera no té cap dubte per a afirmar que: “Serà un Dakar molt exigent en l’àmbit esportiu, amb etapes molt llargues i esgotadores, més quilòmetres que en anteriors edicions i, per si no n’hi hagués prou, una etapa marató de tres dies en les dunes del Empty Quarter, sense assistència mecànica.”

Margot Llobera amb la confiança a tope i impacient per a començar

Quant a Margot Llobera, és evident que no pot amagar la seva satisfacció per a afrontar el seu primer Dakar en camió i, sobretot, al costat d’Albert Llovera, així ho reconeixia: “És una sort poder compartir una experiència com el Dakar amb un familiar i amb Albert encara més. És una cosa que no m’ho havia plantejat mai. Amb tot, em sento preparada per a fer-li de copilot. Enguany he pogut fer carreres amb la moto en sorra, és a dir, que estic acostumada a apagar els focs sola, però fer-ho en equip sempre serà un suport moral important”.

La confiança per a la pilot andorrana va millorar, encara més, després de les proves tècniques de Polònia, celebrades aquest novembre en unes antigues instal·lacions militars: “És cert, després de Polònia ho veig molt bé, molt clar, molt tranquil·la de cara al pilotatge de l’Albert i del tema mecànic de Peter i, la veritat que al final, en l’habitacle del camió, estàs més amunt i veus les coses amb més antelació. Això, per a mi, és un avantatge per a poder avisar a l’Albert amb més temps i preveure els possibles canvis de trajectòria. Amb moltes ganes de començar!”

Una vegada superades les verificacions tècniques, que se celebraran aquest mateix dimecres (dia 30 de novembre) en el Circuit Paul Ricard (Le Castellet), Albert i el seu equip iniciaran el procés preparatori del viatge a l’Aràbia Saudita, on esperen desplaçar-se durant la segona quinzena del mes de desembre.