Albert Llovera posa rumb al Campionat d’Itàlia de Ral·lis

Albert Llovera torna als seus orígens (els ral·lis) i ho farà pilotant un DS3, de la categoria R3, de l’equip italià Gruppo HAP. Els escenaris seran curses del campionat Itàlia que a més, algunes, són vàlides per campionats internacionals.

Així, el Ral·li Itàlia Sardegna – 4,5,6/6, sobre terra, està en el calendari del Campionat del Món (WRC). El 9 Ral·li ciutat de Roma – 23,24,25/7, en aquest cas sobre asfalt i vàlid per al Campionat d’Europa (ERC). A més, el 49 Ral·li San Marino – 25,26/6 i el 44 Ral·li Mille Miglia – 3,4/9, els dos sobre terra.

En principi Llovera i els responsables del Gruppo HAP tenen previst participar en tres de les quatre curses esmentades. En el cas que a Sardegna no poguessin competir, el Ral·li Mille Miglia el substituiria.

Després de molts mesos de treball a l’ombra, amb reunions i múltiples desplaçaments, una trucada telefònica del responsable del Gruppo HAP, va ser el punt de partida al qual pot ser el projecte que li serveixi al pilot d’Andorra a mantenir-se en primera línia. Llovera, com no podia ser d’una altra forma, es va desplaçar a Milà a fer les primeres proves amb el DS3, en un circuit de kàrting.

Malgrat tot Llovera va posar alguna condició a la seva incorporació, així ens ho comentava: Són, sobretot, canvis en les posicions dels comandaments. En el DS3 adaptat que vaig provar la posició de la palanca de fre no era, al meu entendre, l’adequada. No em van posar cap problema i la setmana vinent el DS3 viatjarà a les instal·lacions de Guidos implex per a procedir a la instal·lació dels comandaments que, habitualment, utilitzo en els vehicles de competició.

Un altre aspecte al qual el pilot andorrà està posant especial èmfasi, és en la persona que l’acompanyarà en l’habitacle del DS3. Albert Llovera ens diu: “Farem diverses proves amb diversos copilots que em proposa l’equip italià. Veurem com surt el test. Sóc conscient que sobre el tema de fer notes hauré de treure el rovell de les experiències viscudes fa bastants anys. En el tema físic i en el pilotatge no crec que hi hagi massa problemes. Malgrat que no he competit amb assiduïtat aquests últims mesos, el meu règim d’entrenament ha continuat sent el mateix.”

No hi ha dubte doncs que, el pilot andorrà està disposat a obrir una nova carpeta en la seva trajectòria esportiva, malgrat l’esforç que haurà de fer per a integrar-se a una nova estructura.

En aquests moments, tant Albert Llovera com els membres de l’equip Gruppo HAP, estan treballant a contrarellotge per estar dintre de quinze dies (4/6), en el podi de sortida del Ral·li Itàlia Sardegna.