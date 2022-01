Albert Llovera: “Per fi una etapa sense contratemps, molta sorra però bé”

Segons el llibre de ruta, arribaven els primers cordons de dunes. Un fet que feia presagiar la primera desfeta en el Dakar 2022. Per a Albert Llovera-Marc Torres-Jorge Salvador (Iveco – Fesh Fesh), l’etapa ha estat la més “tranquil·la” d’aquest inici del Dakar. “Per fi una etapa sense contratemps, molta sorra però bé”, ha manifestat el pilot.

Des del començament han imposat un bon ritme, però concentrats a superar tots els waypoints i d’aquesta manera evitar les penalitzacions. Han pres la sortida sense quasi descansar de l’esforç del dia anterior i han fet bona part de l’etapa prop del Ford de l’equip Fesh Fesh pilotat per Tomas Vratny, en una labor d’equip que fins ara ha estat decisiva.

El pilot d’Andorra la Vella ha acabat aquesta segona etapa en la 21a, posició, amb un crono de 4h52’59”, posició que l’acosta al top20 de la general. Un objectiu que, ara mateix, queda una mica lluny (més de 2 hores), però molt possible tenint en compte queden deu dies de competició. L’etapa d’avui s’ha disputat entre HA’IL i Al Qaysumah, amb un total de 338 km de velocitat i 453 km d’enllaç.

El final de l’etapa 1B es va allargar més del previst

Diumenge vam deixar a l’Albert i els seus companys en l’habitacle de l’Iveco, a 100 km del bivac de HA’IL, ben entrada la matinada a l’Aràbia Saudita, treballant amb el seu mecànic (Marc Torres) per solucionar el problema en el mecanisme automàtic d’inflar les rodes, en concret la roda posterior dreta. Llovera explicava d’aquesta manera el final de la segona odissea de la setmana: “Després de molt d’esforç, van canviar el “buje” de la roda que era el causant del problema. No va ser fàcil, però van aconseguir arribar a l’assistència quan els pilots de motos ja es disposaven a prendre la sortida. A nosaltres ens quedaven unes quatre hores que, vam aprofitar al màxim per a descansar. Vam penalitzar molt poc temps (set minuts), però el més important és que l’equip es podia posar a treballar per deixar l’Iveco a punt per afrontar la següent etapa”.

Com comentava el pilot andorrà, en el moment de prendre la sortida (9.45 hora local), tot estava en ordre i com es diu habitualment “cansats (molt cansats) però contents”, afrontaven el repte d’aquest dilluns. “De sortida 150 km d’enllaç que ens va servir per a comprovar que tot funcionava amb normalitat. Una vegada en l’especial vam fer especial èmfasi a localitzar tots els waypoints del dia, però a un ritme que, pel que vèiem en els avançaments, era molt competitiu”. Han atrapat al seu company d’equip, Tomas Vratny: “Vam fer bona part del recorregut final amb ells, ja que tenien algun problema amb el dipòsit de combustible, lleu en aparença, però mai se sap. Per rematar el dia només quedaven 300 km d’enllaç … En fi”.

Una vegada més, Llovera ha volgut destacar la gran feina dels seus copilots: “Sense cap dubte són dos autèntics currantes, cadascú en el seu treball. Marc (Torres) controlant qualsevol situació anormal que passa en la mecànica i que a nosaltres ens passa desapercebuda i Coque (Jorge Salvador) en la navegació, tant ahir com avui hem completat tots els waypoitns, un fet que molts equips no han aconseguit. Sens dubte un plaer competir amb ells”.

Segon pòquer dels Kamaz – Màster al Dakar 2022

Sembla que la normalitat ha tornat a la categoria de camions, en el que refereix a les posicions de cap. Han tornat a dominar els pilots russos que a més sembla que es reparteixin els triomfs. De moment en les tres etapes disputades (incloent-hi el pròleg) han vençut tres dels quatre pilots russos.

En l’etapa que finalment va acabar en l’assistència d’Al Qaysumah, va serAndrey Karginov el vencedor, amb els seus companys distanciats, com a màxim, a cinc minuts.

En aquesta jornada també s’ha confirmat que el pilot txec Ales Loprais és l’únic que pot seguir, encara que una mica distanciat, el ritme dels Kamaz.

Que l’etapa no hagi estat el primer dia d’una etapa marathon, sens dubte, un regal

Les pluges van deixar completament inundat el terreny on s’havia de muntar l’assistència en la qual anava a ser el final de la primera jornada de l’etapa marathon. Amb seguretat Llovera-Torres-Salvador agrairan poder descansar unes hores abans d’iniciar la tercera etapa, mentre són els seus companys que revisen la mecànica.

Per a demà (dia 4) el repte és; el bucle Al Qaysumah > Al Qaysumah, amb 381 km, cronometrats i 255 km, d’enllaç. La sorra en la part inicial del recorregut i els encreuaments amb les nombroses pistes de part aquest de l’Aràbia Saudita seran els obstacles a superar.