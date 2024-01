Albert Llovera, optimista en superar un pròleg atípic al Dakar

De dreta a esquerra: Albert Llovera, Marc Torres i Margot Llobera (FotoEsport)

Albert Llovera – Margot Llobera – Marc Torres han començat la seva participació al Dakar 2024 situant-se a la 26a posició de la classificació de camions amb un crono de 28’52”. En la categoria dels qualificats com a “monstres del desert” s’ha confirmat la lluita prevista per al triomf final entre els pilots txecs i holandesos. De moment el vencedor ha estat el pilot del Team de Rooy, Janus van Kasteren, i ha confirmat que el seu objectiu és repetir el triomf de la passada edició del Dakar.

Un pròleg diferent del d’edicions anteriors

Tal com va anunciar David Castera (Director esportiu de la prova) al final el Dakar 2023, per a aquest any hi hauria novetats importants. Per a començar, el tradicional pròleg, molt curt, i que es disputava a l’esprint, aquesta vegada ha esdevingut una especial de 27 quilòmetres (un km menys del recorregut inicial previst) amb dificultats de navegació i amb traçades molt tècniques, a més dels 130 km d’enllaç. Per cert, el registre d’aquest pròleg no tindrà repercussió a la classificació de la prova, només servirà per a establir l’ordre de sortida de la primera etapa.





El pilot d’Andorra la Vella satisfet amb la feina prèvia a l’inici

Un cop el Ford a l’assistència d’Al-Ula, els tècnics de l’equip Fesh-Fesh, juntament amb Llovera, es van posar fil a l’agulla en la posada a punt del camió. Els comandaments que permeten, Llovera, pilotar amb les mans van ser el centre d’atenció. Després de dues jornades de proves, Llovera comentava: ”Al shakedown inicial el funcionament no era del tot correcte. El resultat de les modificacions que vam fer va ser molt positiu i el segon dia de test els comandaments van funcionar de manera correcta”.





Motivat per a entrar en competició!

No hi havia temps per a més, el pròleg estava a tocar, però aquesta vegada el principal objectiu era arribar al final i poder afrontar la primera etapa sense imprevistos l’endemà. Llovera comentava així com es va desenvolupar aquest pròleg “diferent”: ”Vam sortir amb prudència i amb la idea de no arriscar en cap moment. Vam tenir alguna dificultat en algun dels trams del recorregut, però res de greu. Complim l’objectiu de creuar la línia d’arribada sense problemes. Amb tot, he comentat un parell de coses a l’equip de tècnics. Canviar una mica la direcció del camió i modificar la posició del fre. Tot a punt!”.

El regal de Reis dels organitzadors del Dakar 2024 per als equips participants serà un recorregut completament nou. Una especial de 414 km a més d’un enllaç de 127 km, entre les localitats d’Al-Ula i Al-Henakiyah.