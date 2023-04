Albert Llovera, amb moltes ganes de tornar a competir a les pistes de Portugal

Albert Llovera, a la dreta, amb membres del seu equip (FotoEsport, la Grajera, Albert Llovera)

Albert Llovera – Claudi Ribeiro “Leites”, amb el seu equip habitual PCR Sport, han iniciat el llarg desplaçament que els portarà a la localitat d’Amarante, a 60 km de Porto a la Regió Nord portuguesa, per a disputar el Ral·li Terras de Aboboreira, tercera prova del calendari de la Toyota Gazoo Iberian Racing Cup, que es disputarà els pròxims dies 28 i 29 d’abril, amb l’esmentada localitat com a nucli central.

L’equip del Grupo La Grajera disputaran per primera vegada la prova de l’Automòbil Club d’Amarante. Malgrat tot afronten el repte amb optimisme després del bon ral·li protagonitzat fa tres setmanes a la Corunya. En opinió de Llovera: “El bon feeling que va haver-hi amb “Leites”, a més de tenir les primeres referències en competició del Toyota Yaris, fan que em senti esperançat en que continuarem progressant en la segona prova portuguesa de l’any”.





Com és habitual en un escenari desconegut, els reconeixements seran vitals

Les cronometrades de la prova portuguesa són tota una novetat per al tàndem del Grup La Grajera. En la prova d’Amarante, jugarà a favor seu les tres passades que es podran fer per a les especials amb el cotxe de carrer.

Llovera té alguna referència sobre el recorregut en general, però serà en la jornada i mitja de reconeixements (dia 26 entre les 8.00 i les 18.00 hores i el dia 27 entre les 8.00 i les 13.00 hores), quan es facin una idea real del traçat. “No hi ha dubte que seran dos dies de treball intens. El que m’han comentat és que passarem per pistes de muntanya estretes i amb molta pedra solta i, a vegades, molt castigades per les pluges” .





La jornada del dissabte (dia 29) decisiva

L’itinerari preparat pels membres de l’Automòbil Club d’Amarante té un recorregut total de 408,94 km, dels quals una quarta part (99,18 km) són de velocitat.

El ral·li es disputa en dues etapes, en la primera (divendres dia 28), els equips inscrits (gairebé un centenar) hauran de superar dos especials. Baiao Vida Natural (7,78 km) en dues ocasions, mentre s’acabarà aquesta etapa inicial amb una única passada per l’especial espectacle, Baiao Sustentável d’1,52 km.

Durant la segona i decisiva jornada de competició (dissabte dia 29), els pilots que es mantinguin en la disputa del ral·li hauran de superar un bucle de tres especials, Aboboreira (16,65 km), Marao (7,44 km) i Amarante (16,96 km), en dues ocasions.

El comú denominador d’aquests tres obstacles a superar és l’altura a la que s’arriba, en el cas d’Aboboreira i Amarante es freguen els 1000 metres d’alçada.





El Toyota Yaris a punt malgrat no poder fer un test abans de marxar

En referència a la mecànica, seran poques les novetats de què disposaran els pilots del Grupo La Grajera en terres portugueses. Aquestes són les paraules de Llovera sobre aquest tema: “Són poques, però molt ben rebudes sobretot pel que fa a les suspensions, tot i que han arribat amb el temps just de muntar-les i no hem pogut fer cap test. Al menys a Amarante disposarem de les mateixes que els nostres rivals les provarem en el rally. Crec que en un traçat com el que preveiem, les noves suspensions poden ser de gran ajuda”.

L’inici de Rally Terras d’Aboboriera està previst a les 16.00 hores del pròxim divendres (dia 28) des del podi de sortida situat a Marco de Canaveses. La sortida de la segona etapa es donarà a partir de les 8.50 hores del dissabte (dia 29) des del parc d’assistència situat en el pàrquing de l’empresa Metalocardoso.