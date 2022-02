Albert Font substituirà Martínez Benazet com a ministre de Salut a partir de l’abril

L’actual president de la CASS, Albert Font, és l’escollit per substituir Joan Martínez Benazet al capdavant del Ministeri de Salut. Així n’ha informat el cap de Govern, Xavier Espot, en anunciar-se la dimissió de Martínez Benazet.

Font accedirà al càrrec el proper 1 d’abril, després que es faci efectiva la renúncia de Martínez Benazet. “Pensem que és la figura adequada per encapçalar el ministeri i continuar treballant per fer front als reptes d’aquesta legislatura, com la pandèmia, el Pla Integral de Salut Mental i Addicions, o la consolidació de la via preferent i la recepta electrònica“, ha manifestat Espot.

Font és l’actual president del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). De formació metge generalista, va ser parlamentari al Consell General –entre l’abril del 2009 i el 2011–, on va exercir entre altres de president de la Comissió Legislativa d’Afers Socials.