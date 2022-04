Albert Font jura el càrrec com a ministre de Salut

El ministre de Salut, Albert Font, ha jurat el càrrec aquest dilluns al matí amb la presència del cap de Govern, Xavier Espot, els ministres i els secretaris d’Estat de l’Executiu. L’acte ha tingut lloc al Parc Central d’Andorra la Vella.

Albert Font, que agafa el relleu de Joan Martínez Benazet al capdavant de la cartera de Salut, ha estat president del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) entre el 2020 i el 2022. Metge de formació, Font també ha ocupat diversos càrrecs vinculats a la gestió política, com ara cònsol menor i conseller de cultura del Comú d’Andorra la Vella del 1995 al 1999 o conseller general entre el 2009 i el 2011, quan va exercir de president de la Comissió Legislativa d’Afers Socials.

Precisament, en el seu discurs, Espot ha destacat la llarga trajectòria professional del nou ministre en el sector sanitari, exercint de metge generalista. “Avui s’incorpora a l’equip ministerial el senyor Albert Font com a ministre de Salut. Un àmbit que no li ve de nou, al contrari, el senyor Font ha dedicat bona part de la seva vida a la salut i a l’estima per la medicina”, ha assenyalat.

El cap de Govern ha posat en relleu que la salut “és un dels principals valors de la nostra societat” i ha remarcat que “Andorra disposa d’un sistema de salut fort i resilient que ha sabut fer front a la pitjor crisi sanitària de la nostra història”. Xavier Espot ha refermat l’aposta de “continuar treballat per confeccionar una estructura més forta, capaç de respondre a futures eventualitats”. “La inversió en salut no es pot concebre com una despesa, sinó com una inversió cabdal per a totes les ciutadanes i ciutadans”, ha afegit.

En aquest sentit, Espot ha valorat la tasca feta fins ara pel ministeri de Salut, que, malgrat la COVID-19, ha treballat en “projectes cabdals” com el Pla Integral de Salut Mental i Addiccions, la història clínica compartida o la consolidació de la via preferent. De fet, Espot ha lloat la feina de tot l’equip ministerial i especialment ha volgut destacar el treball de la secretària d’Estat de Salut, Helena Mas.

Per la seva part, Albert Font ha afirmat que assumeix el càrrec per fer la feina “amb total dedicació” i s’ha referit a la importància de conjugar la gestió de la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2 i, alhora, avançar en els tres reptes vinculats a la salut, com ara el desplegament integral de la cartera de serveis o el Pacte d’Estat de Salut.