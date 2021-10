Alba Pampalona, parlarà sobre el romànic a l’Alt Urgell en un acte sense restriccions d’aforamen

El patrimoni romànic de la comarca de l’Alt Urgell configura un conjunt ric, divers, de gran qualitat i cada vegada més reconegut en el conjunt català, que és fruit d’unes circumstàncies històriques molt específiques. Aquestes circumstàncies i la mateixa diversitat de la comarca, amb valls de forta personalitat i una orografia complexa que dificulta les relacions entre les grans unitats geogràfiques, han configurat un romànic molt ric, difícil de caracteritzar en la seva diversitat malgrat ser un dels actius principals del patrimoni cultural de l’Alt Urgell.

Per aquest motiu, el cicle Desenterrant el passat ha incorporat una xerrada sobre el romànic a l’Alt Urgell, que serà pronunciada el dimecres vinent, dia 20 d’octubre a les 20.00 h per Alba Pampalona, historiadora de l’art de la Seu d’Urgell i bona coneixedora del patrimoni de la comarca arran de diverses tasques d’inventari i descripció, desenvolupades amb l’àrea de Cultura del Consell Comarcal de l’Alt Urgell.

La conferència tindrà lloc a la sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell, i serà la primera del cicle d’enguany que ja no estarà sotmesa a restriccions d’aforament per causa sanitària, d’acord amb la Resolució SLT/3090/2021, de 14 d’octubre, publicada al DOGC de divendres, 15 d’octubre de 2021. Amb tot, es recomana fer inscripció prèvia a l’enllaç agenda.laseu.cat/espaiermengol/. Com en totes les xerrades d’aquest cicle, la conferència d’Alba Pampalona es podrà seguir també en streaming a través de l’enllaç https://youtu.be/f5QgrvvGNno.